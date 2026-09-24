Desfalques: Santa Cruz segue sem Ronald e Eurico contra o Floresta

Dupla não viajará para Fortaleza e segue se recuperando de lesão; técnico prevê retorno na próxima semana

Ronald e Eurico, do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

O Santa Cruz seguirá sem contar com o zagueiro Eurico e o atacante Ronald no duelo contra o Floresta neste sábado (26), às 17h, em Fortaleza.

Em coletiva nesta quinta-feira (24), o técnico Cristian de Souza confirmou as ausências, mas também elogiou os atletas que estão sendo acionados.

“A gente torce pela recuperação deles. Aqueles que estão entrando estão dando sua contribuição”, disse.

Ronald, que atuou pela última vez na vitória por 1 a 0 diante do Botafogo-PB, ficou de fora das últimas duas partidas e segue se recuperando de uma lesão de grau 2 na região posterior da coxa.

Já Eurico, que ficou de fora da vitória contra o Floresta no último domingo (20) após sentir um desconforto ainda no aquecimento, sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa.

Retorno pode acontecer na próxima semana

Ainda na coletiva, Cristian declarou que os dois devem retornar aos treinamentos na próxima semana, visando à partida contra o Maringá, na Arena de Pernambuco.

“Acredito que vamos contar com os dois para treinar a partir da semana que vem”, disse.

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