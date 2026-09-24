"Recife decidiu ser a capital das Bets", critica Raquel Lyra durante agenda

Raquel Lyra durante agenda de campanha em Jaboatão dos Guararapes (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

A governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), voltou a afirmar, nesta quinta-feira (24), que o Recife "decidiu ser a capital das Bets" e disse que é categoricamente contra a prática. "É tudo decisão política. O Recife decidiu ser a capital da Bet. Reduzir de 5% para 2% o imposto sobre Bet transformou Pernambuco, transformou o Recife na capital das Bets no Brasil", disse durante almoço na Associação de Empresas de Tecnologia de Pernambuco (Aponti), localizada no Bairro do Recife.

A governadora afirmou ainda que não aceita "nenhum tipo de patrocínio do governo do estado referente a bets". "A Bet tem dois grandes males: é um problema de saúde pública, e muita gente está adoecendo por causa disso, se endividando e deixando de colocar comida na mesa. E, ao mesmo tempo, é um problema de segurança pública. Eu fui delegada da Polícia Federal e sei que ambientes como esse fortalecem a lavagem de dinheiro", criticou Raquel.

Por fim, Raquel afirmou que apoiar o funcionamento das bets é também "ver a cristalização" da lavagem de dinheiro no estado. A ratificação do posicionamento veio após a candidata à reeleição comentar novamente em uma postagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o tema.

“Presidente, essa é uma pauta que precisa ser enfrentada com firmeza. As bets já estão trazendo consequências para muitas famílias, com endividamento e impactos na saúde. Dinheiro e política pública precisam estar a serviço das pessoas. No Recife, a redução do ISS das bets de 5% para 2% mostra como é importante discutir que tipo de incentivo o poder público deve dar a esse setor. O papel do Estado é proteger as famílias, fortalecer a prevenção e o tratamento da dependência. Nessa batalha, Pernambuco está à disposição para fazer a sua parte”, publicou Lyra.

Na publicação, Lula afirma que “as bets estão destruindo as famílias brasileiras e isso pesa mais para as mulheres”. "67% das mulheres afirmam que as apostas estão acabando com as famílias. Quase 1 em cada 4 brasileiros já presenciou violência dentro de casa por causa de aposta", diz outro trecho da postagem.

O tema bet tem sido usado pela candidata do PSD contra seu principal adversário, o ex-prefeito do Recife, João Campos. No debate promovido pela Rádio Cultura do Nordeste, em parceria com o Diario de Pernambuco e a TV Nova Nordeste, no dia 17 de setembro, em Caruaru, foi usado no embate entre os dois postulantes ao Palácio do Campos das Princesas.

Na ocasião, ao questionar João Campos sobre a redução da tributação para empresas do setor nos anos em que esteve à frente da prefeitura do Recife, Raquel reiterou seu posicionamento contrário às casas de aposta, associando-as à atuação do crime organizado e a problemas sociais.

“Eu sempre fui contra as bets. Fui delegada da Polícia Federal e sei que esse tema é tratado diretamente pelo crime organizado no Brasil. Bets e crime organizado. Não é que seja unanimidade para todas as empresas de apostas, mas cristalizar o crime organizado do Brasil não é um bom caminho. E as bets são um caminho para isso”, declarou a governadora.



