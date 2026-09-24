PRF recupera veículo roubado e localiza suposta vítima do golpe do carro alienado em Garanhuns

Durante a abordagem ao carro, a equipe realizou uma consulta e descobriu que as placas eram clonadas (Foto: Divulgação/PRF)

Um carro com registro de roubo foi recuperado, nesta quarta-feira (23), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. O motorista havia acabado de adquirir o veículo e pode ter sido vítima do golpe do carro alienado.

Durante a abordagem ao carro, a equipe realizou uma consulta e descobriu que as placas eram clonadas. Ao identificar a placa original, foi constatado que o veículo havia sido roubado no dia 22 de maio deste ano no Ibura, Zona Sul do Recife.

O motorista alegou que havia adquirido o carro por R$ 34,3 mil, em São Caetano (PE), sob a promessa de que era um veículo alienado, com parcelas ainda a vencer. Segundo ele, o vendedor disse que no futuro o banco iria fazer uma proposta para quitar o automóvel por um valor mais barato.

O homem apresentou os comprovantes da transação e disse que tratou com o vendedor a partir das redes sociais. O motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns, que irá investigar o caso.

