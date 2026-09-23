Investigados foram encontrados nesta terça-feira (22), em Paulista, em um carro roubado e estavam com um fuzil, três pistolas e equipamentos usados nos assaltos; dois deles tinham antecedentes criminais

Quatro suspeitos de integrar grupo que roubava veículos de luxo são presos em Paulista (Reprodução/PCPE)

Quatro homens suspeitos de integrar uma organização criminosa envolvida em roubos de veículos de luxo foram presos na terça-feira (22), no município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Com eles, a Polícia Civil apreendeu um fuzil, três pistolas, munições e equipamentos que, segundo as investigações, eram utilizados na prática dos crimes.

Os detalhes da prisão foram repassados na manhã desta quarta-feira (23), pelo delegado Felipe Dubeux, adjunto da Delegacia de Polícia de Roubos e Furtos de Veículos.

De acordo com o delegado, os suspeitos estavam em um Nissan Kicks roubado em agosto, no bairro do Monteiro, na Zona Norte do Recife. A abordagem foi realizada por equipes da DPRFV, após os investigadores receberem informações de que o automóvel estava circulando em Paulista.

Com a informação, os policiais acompanharam o veículo e tentaram realizar a abordagem. Os ocupantes tentaram fugir, mas entraram em uma rua sem saída e foram interceptados quando retornaram. Não houve resistência à prisão.

“Na primeira abordagem, eles tentaram se evadir, entrando em uma rua sem saída. Quando retornaram, foram novamente abordados e não houve resistência por parte dos indivíduos”, explicou Dubeux.

Durante a abordagem, foram apreendidos um fuzil plataforma AR-15, calibre 5,56, duas pistolas Glock com carregadores alongados e seletores de rajada e uma pistola Taurus calibre .40.

Também foram encontrados carregadores municiados, balaclavas, luvas e camisas de manga longa. Conforme o delegado, as roupas eram utilizadas para esconder tatuagens e dificultar a identificação dos suspeitos em imagens de câmeras de segurança.

Durante os depoimentos, os quatro homens afirmaram que haviam ido a Maria Farinha para adquirir as armas. No entanto, apresentaram versões contraditórias sobre o valor pago e a forma como teriam conseguido o armamento.

“Todos os quatro disseram que foram até Maria Farinha para adquirir essas armas, mas entraram em contradição em relação ao valor e à forma como foram comprá-las. Esse álibi que foi inicialmente utilizado por eles, a gente não acredita”, afirmou o delegado.

Segundo Dubeux, a polícia recebeu informações de que os investigados estariam no município para cometer um homicídio. A hipótese será apurada no decorrer das investigações.

Investigação começou após roubos na Zona Norte

Conforme o delegado, as investigações começaram após uma sequência de roubos de veículos registrados em bairros da Zona Norte do Recife, como Jaqueira, Parnamirim e Casa Forte. Posteriormente, o grupo também passou a atuar em outras localidades, incluindo o bairro do Bom Jesus.

Inicialmente, os criminosos abordavam mulheres que se dirigiam a academias durante a madrugada ou no início da manhã. Os alvos eram principalmente veículos de alto padrão.

“Foi a partir desses roubos que a investigação começou. Inicialmente, foram roubados um WR-V e um Jeep Renegade nas proximidades do Parque da Jaqueira”, detalhou Dubeux.

Entre os casos investigados estão roubos de um Honda WR-V e de um Jeep Renegade nas proximidades do Parque da Jaqueira. Em setembro, também foram identificados roubos de veículos nos bairros de Parnamirim e Cordeiro, incluindo um Tiggo 7 e um Corolla Cross.

A prisão realizada nesta terça (22) foi a terceira ação contra integrantes do grupo. Em 28 de julho, um suspeito foi preso em Brejo de Guabiraba e um Corolla Cross foi recuperado. Em 8 de setembro, outro investigado foi detido após a recuperação de um Mitsubishi Eclipse.

Segundo a Polícia Civil, o grupo também utilizava veículos de apoio e contava com integrantes responsáveis por receber os automóveis roubados, adulterar suas características e encaminhá-los ao mercado informal ou a facções criminosas.

Dois dos quatro presos nesta terça (23) tinham antecedentes criminais. Um deles respondia por homicídio e estava cumprindo medidas judiciais, enquanto o outro possuía duas passagens por tráfico de drogas. Os outros dois não tinham antecedentes, conforme a polícia.

Os investigados foram autuados em flagrante por associação criminosa armada, receptação, adulteração de veículo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Eles devem passar por audiência de custódia, quando a Justiça decidirá sobre a manutenção das prisões. As investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa.

“Com certeza, a gente vai aprofundar as investigações a partir do que foi colhido na data de ontem e tentar chegar ao máximo de pessoas dessa organização criminosa”, concluiu o delegado.