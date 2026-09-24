Pontapé inicial da Liga das Nações tem clássico mundial, CR7 em campo e outros seis jogos

Grande jogo da rodada de abertura da Liga das Nações é Holanda x Alemanha, uma reedição da final da Copa do Mundo de 1974, mas outros bons duelos estão previstos para a tarde desta quinta (24), no horário de Brasília, como Portugal x País de Gales e Dinamarca x Noruega

Cristiano Ronaldo, atacante de Portugal (Divulgação/FIFA)

Com 8 jogos, começa nesta quinta-feira (24) a Liga das Nações da Uefa. Destaque para um duelo de peso, Holanda x Alemanha, na Johan Cruyjff Arena, às 15h45 (horário de Brasília).

O clássico do futebol mundial, que reedita a final da Copa do Mundo de 1974, é válido pelo grupo B, que ainda conta com Sérvia e Grécia, que fazem o outro duelo do dia.

Outro jogo de destaque da rodada de abertura da competição é Portugal x País de Gales, no mesmo horário, no José Alvalade. A seleção de Cristiano Ronaldo está no grupo D, ao lado de Dinamarca e Noruega, que se enfrentam.

Os outros jogos desta quinta-feira são:

Andorra x Malta, Áustria x Israel, Kosovo x Irlanda e Liechtenstein x Lituânia.



