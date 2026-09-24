Corpo da vítima foi localizado nesta quarta-feira (23), no bairro Magano, no Agreste de Pernambuco

Mulher é encontrada morta com lesões no pescoço dentro de casa, em Garanhuns (Reprodução/Google Street View)

Uma mulher de 28 anos, identificada como Marciane Barros de Carvalho, foi encontrada morta dentro da própria casa nesta quarta-feira (23), no bairro Magano, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.

Conforme informações repassadas à polícia, o corpo da vítima foi localizado por uma mulher, que segundo populares seria sogra da vítima, em um dos cômodos da residência. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender à ocorrência e, ao chegarem ao local, confirmaram o óbito da mulher.

Durante a perícia realizada no local, constatou-se que Marciane apresentava lesões na região do pescoço.

Testemunhas também relataram que a vítima mantinha um relacionamento com um homem que cumpre pena no regime semiaberto. Ele teria sido visto na residência horas antes de a mulher ser encontrada morta.

A área do crime foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco. Após os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC), o corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência, registrada como morte a esclarecer sem indício de crime, está sob a responsabilidade da 134ª Delegacia Circunscricional de Garanhuns.

“A vítima, uma mulher de 28 anos, foi encontrada sem vida, em uma residência”, afirmou.

Segundo a PCPE, um inquérito foi instaurado e as investigações seguem em andamento.

