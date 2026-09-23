Câmara Municipal de Limoeiro é investigada por prática de peculato

As investigações foram iniciadas em julho de 2025 e visam desarticular práticas irregulares verificadas em diárias de viagens e participação em cursos

PC-PE cumprindo mandado de busca e apreensão em Limoeiro (Divulgação/PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco (PC-PE) deu andamento às investigações, na manhã desta quarta-feira (23), da operação "Certificado Vazio", que busca desarticular uma associação criminosa que praticou peculato na Câmara Municipal de Limoeiro, no Agreste de Pernambuco.

Ao longo do curso das investigações, foram verificadas irregularidades na concessão e no recebimento de diárias de viagem, assim como no pagamento da participação em cursos de capacitação intermediado por diversas pessoas jurídicas.

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) apresentou um relatório apontando indícios de gastos elevados em diárias por parte da Câmara de Limoeiro com a justificativa da concessão de verbas para a participação em cursos e congressos cuja finalidade se mostrava questionável. O documento mostra, também, possíveis ausências dos beneficiários da concessão das despesas.

A Polícia Civil executou sete mandados de busca e apreensão em domicílios e ordens judicias de bloqueios de contas de ativos financeiros, expedidos pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Limoeiro-PE.