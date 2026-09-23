O crime aconteceu na manhã desta terça-feira (22), no Sítio Várzea Suja; suspeito foi preso e passará por audiência de custódia

Idosa é morta a facadas pelo próprio filho em Caetés, no Agreste de Pernambuco (Reprodução/ Google Street View)

Uma idosa de 82 anos foi morta a facadas pelo próprio filho na manhã desta terça-feira (22), no Sítio Várzea Suja, em Caetés, no Agreste de Pernambuco. O crime aconteceu dentro da residência da vítima.

Segundo informações repassadas à polícia, Quitéria Bahia da Silva Vieira estava em casa quando foi atacada pelo filho, identificado como José Vieira da Silva Irmão, de 56 anos. Conforme os relatos, o homem teria utilizado uma faca para cometer o crime.

Devido à gravidade dos ferimentos, a idosa morreu ainda no local, sem chance de socorro. Após o ataque, o suspeito tentou fugir, mas foi detido por populares e amarrado a um pé de coqueiro.

Equipes da Polícia Militar isolaram a área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Testemunhas relataram à polícia que o homem sofria de transtornos mentais e teria diagnóstico de esquizofrenia. A informação, no entanto, não foi confirmada oficialmente.

O suspeito foi encaminhado à delegacia de plantão de Igarassu, onde aguarda audiência de custódia.

Em nota, a Polícia civil de Pernambuco informou que o caso registrado com homicídio consumado está sob a responsabilidade da Delegacia de Caetés.

“O autor, homem de 56 anos, foi encontrado e preso em flagrante delito com a arma do crime. Ele foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da justiça”, afirmou a corporação.

