Queda de árvore interrompe operação da Linha Centro do Metrô do Recife nesta quinta (24)

Queda de árvore sobre a rede aérea danificou a estrutura elétrica entre as estações Barro e Tejipió, impedindo o início da operação às 5h desta quinta-feira (24)

Metrô do Recife (Mauricio Ferry/ DP Foto)

A operação da Linha Centro do Metrô do Recife não foi iniciada às 5h desta quinta-feira (24), após a queda de uma árvore sobre a rede aérea entre as estações Barro e Tejipió, no Recife. O incidente danificou a estrutura de alimentação elétrica do sistema.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), equipes de manutenção foram acionadas e trabalham na retirada da árvore e na recuperação da estrutura danificada.

Ainda não há previsão confirmada para a retomada do serviço. De acordo com a companhia, o horário de retorno será divulgado após a retirada da árvore e a avaliação dos danos provocados pelo incidente.

Linhas de ônibus emergenciais

Para atender os passageiros afetados pela interrupção do metrô, estão sendo ativadas três linhas emergenciais:

* 238: TI Jaboatão / TI Barro;

* 858: TI Joana Bezerra / TI Afogados / TI Barro;

* 2481: TI Camaragibe / TI TIP.

Também haverá reforço em duas linhas:

* 200: TI Jaboatão (Parador);

* 2450: TI Camaragibe (Centro).