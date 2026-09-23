Feto é encontrado dentro de caçamba de lixo, no Curado IV, em Jaboatão dos Guararapes

De acordo com a PM, o corpo do feto foi encontrado enrolado em um pano dentro da caçamba de lixo

O fato ocorreu nesta quarta-feira (23) (Redes sociais via @guararapesordinario_)

Um feto sem vida foi encontrado na manhã desta quarta-feira (23) dentro de uma caçamba de lixo, no Curado IV, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o 25º Batalhão da Polícia Militar (25º BPM) foi acionado na manhã desta quarta-feira (23) para averiguar uma denúncia sobre um feto que teria sido encontrado no interior de um coletor de lixo.

Ao chegar ao local indicado, a ocorrência foi constatada. "O corpo foi encontrado enrolado em um pano, não sendo possível, inicialmente, a identificação do sexo", informou a corporação em nota.

A PMPE fez o isolamento da área e aguarda a chegada do Instituto de Criminalística (IC).

A Polícia Civil de Pernambuco tomou conhecimento do fato e as investigações serão iniciadas.