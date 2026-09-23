Mais de 230 quilos de resíduos são recolhidos em praias de Fernando de Noronha

A ação mundial, Clean Up Day, reuniu 148 voluntários em 16 praias e localidades do arquipélago; plástico foi o resíduo mais encontrado

Ação reuniu 148 voluntários em praias e localidades de Fernando de Noronha (Divulgação)

Mais de 230 quilos de resíduos foram retirados de praias e localidades de Fernando de Noronha, nesta segunda-feira (21), durante o Clean Up Day, Dia Mundial de Limpeza, que reuniu 148 voluntários. A mobilização ocorreu em 16 pontos do arquipélago e contou com a participação de moradores, crianças, instituições, projetos socioambientais e, pela primeira vez, integrantes da Regata Internacional Recife–Fernando de Noronha (Refeno).

Entre os locais que concentraram maior quantidade de resíduos estão o Porto, com 50,370 quilos, Atalaia, com 39,290 quilos, Abreus, com 36,465 quilos, e Capim Açu, com 34 quilos. O plástico foi o material encontrado com maior frequência.

Impactos no meio ambiente

Além da retirada dos resíduos, a ação teve como objetivo chamar atenção para o descarte irregular e os impactos do lixo no ambiente marinho.

A pesquisadora Mariana Rego, do Projeto Ecotuba, da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), destacou que os resíduos encontrados nas praias podem chegar à fauna marinha. Segundo ela, o projeto tem observado alterações no desenvolvimento embrionário de tubarões estudados, que podem estar relacionadas à exposição a microplásticos e outros contaminantes.

A mobilização também teve caráter educativo, com participação de crianças e atividades voltadas à conscientização sobre a preservação dos oceanos.

Ação também recolheu resíduos em Gaibu

No último sábado (19), uma mobilização do projeto Guardiãs do Mar, em parceria com a Indorama Ventures e a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha (Semas), também promoveu uma ação de limpeza na Praia de Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho.

Segundo a organização, foram recolhidos cerca de 500 quilos de resíduos, que passaram por triagem e foram destinados à reciclagem. Parte do material, especialmente PET, será transformada em objetos, equipamentos esportivos e peças de arte, dentro da proposta de economia circular.

A mobilização reuniu moradores, estudantes, voluntários, atletas, cooperativas e representantes do poder público em atividades de limpeza e educação ambiental. A Prefeitura do Cabo também informou a participação de 60 estudantes da Escola Municipal Monteiro Lobato na ação realizada em Gaibu.