Incêndio atinge lona plástica em barreira na Zona Norte do Recife

O fogo se esoalhou pela lona que fica localizada entre casas no bairro de Nova Descoberta. Ninguém ficou ferido

Fogo se espalhou por lona que fica localizada em barreira em Nova Descoberta, na capital (Foto: Reprodução/Instagram)

Na manhã desta terça-feira (22), um incêndio atingiu uma lona plástica instalada em uma barreira na Rua Riverlândia, no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram as chamas atingindo o telhado de algumas residências. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou duas viaturas para o local. Segundo a corporação, no local foi encontrada uma lona plástica sobre uma barreira, com entulhos por baixo.

A equipe realizou o combate às chamas, que foram extintas e não houve registro de vítimas. A ocorrência já foi finalizada.



Incêndio na Ilha do Amor

Um incêndio também atingiu uma área de vegetação da Ilha do Amor, ponto turístico localizado no limite entre o Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. As chamas começaram na noite da segunda-feira (21) e foram controladas pelo Corpo de Bombeiros cerca de duas horas depois.

Segundo os Bombeiros, uma viatura foi enviada ao local às 19h30. O fogo foi apagado por volta das 21h30. Não houve registro de feridos.

A causa do incêndio ainda não foi identificada e deverá ser investigada.