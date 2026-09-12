Incêndio atinge casa e veículo no bairro de Sucupira, no Grande Recife

CBMPE informa que as chamas tomaram um veículo que estava na garagem e se propagaram para parte do terraço do imóvel

Corpo de Bombeiros enviou três viaturas e realizou o combate ao incêndio (Reprodução/Redes sociais)

Na tarde deste sábado (12), o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado para atender a um incêndio em uma residência, no bairro de Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Em nota à imprensa, o CBMPE informou que as chamas atingiram um veículo que estava na garagem e se propagaram para parte do terraço do imóvel.

Foram enviadas três viaturas para realizar o combate ao incêndio, o rescaldo e o isolamento preventivo da área afetada. Três vítimas, sendo uma criança e dois adolescentes, de idades não informadas, foram socorridas por responsáveis e conduzidas a uma unidade de emergência antes da chegada das equipes do Corpo de Bombeiros.

Devido aos danos observados na área da garagem, a corporação interditou preventivamente o acesso ao local e acionou a Defesa Civil do Recife para avaliação da edificação. A ocorrência foi encerrada após a conclusão das ações operacionais.