Incêndio atinge usina na zona rural de Vitória de Santo Antão

Três viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local. Não há egistros de vítimas

Incêndio iniciou na manhã desta quarta-feira (16) (Cortesia)

Um incêndio atingiu a área externa da Usina Usina Alcoolquímica do Grupo JB, localizada no Engenho Cachoeirinha, na rodovia PE - 45 área rural de Vitória de Santo Antão, nesta quarta-feira (16).

Imagens de vídeos que circulas na redes sociais mostram chamas alta e uma grande movimentação no local.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informu que foi acionado, na manhã desta quarta-feira (16), para atender a um incêndio nas instalações de uma usina, na zona rural de Vitória de Santo Antão.

De acordo com a corporação foram enviadas quatro viaturas para a ocorrência. "Os bombeiros realizaram o combate direto às chamas, seguido de rescaldo e inspeção da área com câmera termográfica, não sendo identificados pontos de calor ou risco de reignição. A brigada da própria empresa atuou no combate inicial".

Ainda segundo o CBMPE, não houve registro de vítimas e o incêndio foi completamente extinto e o local foi deixado em condições seguras após a conclusão das ações operacionais.

As circunstâncias que provocaram o incêndio ainda serão ser apuradas.



O que diz a empresa



O Grupo JB informa que, nesta data (16), ocorreu um incêndio em uma área totalmente isolada da produção de uma de nossas unidades.

O incidente foi de pequenas proporções e rapidamente controlado pela Brigada de Incêndio do Grupo JB, seguindo os protocolos de segurança estabelecidos.

Não houve vítimas, nem danos além dos materiais registrados na área afetada.

O Corpo de Bombeiros de Vitória de Santo Antão foi acionado e, no momento de sua chegada, o incêndio já estava totalmente extinto.

Todas as medidas necessárias foram imediatamente adotadas pela empresa, com prioridade absoluta para a segurança das pessoas, das instalações e da comunidade.

As operações de moagem estão sendo restabelecidas normalmente ainda nesta tarde. O Grupo JB reafirma seu compromisso com a segurança, a responsabilidade e a transparência, mantendo todos os procedimentos necessários para a continuidade segura de suas atividades.