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Incêndio atinge usina na zona rural de Vitória de Santo Antão

Três viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local. Não há egistros de vítimas

Diario de Pernambuco

Publicado: 16/09/2026 às 11:24

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Incêndio iniciou na manhã desta quarta-feira (16) /Cortesia

Incêndio iniciou na manhã desta quarta-feira (16) (Cortesia)

Um incêndio atingiu a área externa da Usina Usina Alcoolquímica do Grupo JB, localizada no Engenho Cachoeirinha, na rodovia PE - 45 área rural de Vitória de Santo Antão, nesta quarta-feira (16).

Imagens de vídeos que circulas na redes sociais mostram chamas alta e uma grande movimentação no local.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informu que foi acionado, na manhã desta quarta-feira (16), para atender a um incêndio nas instalações de uma usina, na zona rural de Vitória de Santo Antão. 

De acordo com a corporação foram enviadas quatro viaturas para a ocorrência. "Os bombeiros realizaram o combate direto às chamas, seguido de rescaldo e inspeção da área com câmera termográfica, não sendo identificados pontos de calor ou risco de reignição. A brigada da própria empresa atuou no combate inicial".

Ainda segundo o CBMPE, não houve registro de vítimas e o incêndio foi completamente extinto e o local foi deixado em condições seguras após a conclusão das ações operacionais.

As circunstâncias que provocaram o incêndio ainda serão ser apuradas.

O que diz a empresa

O Grupo JB informa que, nesta data (16), ocorreu um incêndio em uma área totalmente isolada da produção de uma de nossas unidades.

O incidente foi de pequenas proporções e rapidamente controlado pela Brigada de Incêndio do Grupo JB, seguindo os protocolos de segurança estabelecidos. 

Não houve vítimas, nem danos além dos materiais registrados na área afetada.

O Corpo de Bombeiros de Vitória de Santo Antão foi acionado e, no momento de sua chegada, o incêndio já estava totalmente extinto.
Todas as medidas necessárias foram imediatamente adotadas pela empresa, com prioridade absoluta para a segurança das pessoas, das instalações e da comunidade.

As operações de moagem estão sendo restabelecidas normalmente ainda nesta tarde. O Grupo JB reafirma seu compromisso com a segurança, a responsabilidade e a transparência, mantendo todos os procedimentos necessários para a continuidade segura de suas atividades.

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Incêndios , usina , Vitória de Santo Antão
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