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Incêndio atinge a Ilha do Amor, no Grande Recife, na noite desta segunda (21)

De acordo com as autoridades, uma equipe foi enviada ao local e o fogo foi extinto por volta das 21h30

Raianne Romão

Publicado: 22/09/2026 às 06:40

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A Ilha do Amor fica localizada na divisa entre a praia de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, e a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho./Reprodução/redes sociais

A Ilha do Amor fica localizada na divisa entre a praia de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, e a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho. (Reprodução/redes sociais)

Na noite desta segunda-feira (21), um incêndio atingiu uma área de vegetação na Ilha do Amor, localizada na divisa entre a praia de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, e a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado por volta das 19h30 para combater as chamas. Ninguém se feriu durante a ocorrência.

De acordo com as autoridades, uma equipe foi enviada ao local e o fogo foi extinto por volta das 21h30. Ainda não se sabe a causa do incêndio.

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Grande Recife , incêndio , Recife
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