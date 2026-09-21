Empresa tem oportunidades para pessoas com deficiência

Durante evento na próxima sexta (25), nas Graças, pessoas com deficiência poderão participar de entrevistas; maioria das vagas é para área administrativa

Pessoa com Deficiência (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

As pessoas com deficiência terão uma oportunidade de se preparar e se inserir no mercado de trabalho na ação Dia D - Dia da Inclusão e das Oportunidades no Mercado de Trabalho para Pessoas com Deficiência. A iniciativa acontece na próxima sexta-feira (25) e os participantes vão poder entregar currículos e participar de entrevistas, além de receber orientações sobre processos seletivos e desenvolvimento de competências profissionais.

As oportunidades são para ingresso na Companhia Ser Educacional, que promove o evento e está com vagas abertas, em sua maioria para áreas administrativas. O número exato de postos não foi informado, pois a empresa também irá formar cadastro de reserva.

Segundo a gerente de Gente e Gestão da Companhia Ser Educacional, Irenilda Souto, “a ação foi pensada para conectar talentos a oportunidades e preparar os participantes para os desafios dos processos seletivos”.

“Vamos apresentar as principais demandas do mercado, as competências mais valorizadas pelas empresas e oferecer orientações sobre como se apresentar em uma entrevista de emprego. Também destacaremos a importância da comunicação, da confiança e da valorização das próprias habilidades”, explica.

O candidato precisa ter interesse em trabalhar na Região Metropolitana do Recife. Para participar, é necessário levar a documentação que comprove ser pessoa com deficiência e não precisa inscrição prévia. Ainda durante a ação, haverá o cadastro na plataforma Peixe30, que concentra vagas de emprego e estágio. O Dia D acontece das 9h às 12h, no Bloco C da Uninassau Recife, na Rua Joaquim Nabuco, nº 778, bairro das Graças.

