Vítima estava no local quando dois homens armados chegaram e efetuaram os disparos. Suspeitos ainda não foram identificados

Mulher é morta a tiros em estabelecimento comercial em Santa Cruz do Capibaribe (Reprodução/Google Street View)

Uma mulher de 22 anos, identificada como Márcia Gomes da Silva, foi morta a tiros na noite de domingo (20), no bairro de Santo Agostinho, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a polícia, o crime aconteceu dentro de um estabelecimento comercial localizado na Rua João Pessoa.

Segundo informações repassadas à corporação, a vítima estava dentro do estabelecimento quando dois homens armados chegaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Márcia morreu no local, sem chance de socorro. Após os disparos, os suspeitos fugiram e, até o momento, não foram localizados.

A Polícia Militar de Pernambuco realizou o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso, registrado como homicídio consumado, está sob a responsabilidade da 17ª Delegacia Seccional de Santa Cruz do Capibaribe.

“Segundo informações preliminares, dois homens ainda não identificados teriam entrado no imóvel onde a vítima estava e efetuado disparos de arma de fogo contra ela. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local”, afirmou.

Ainda segundo a Polícia Civil, as investigações seguem para identificar a autoria, a motivação e as circunstâncias do crime.

