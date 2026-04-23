Caminhada de Ogum e procissão de São Jorge levam cortejos e atos contra racismo religioso ao Grande Recife

Caminhada de Ogum ocupa as ruas de Paulista (Foto: Aline Silva)

Paulista e Recife recebem, nesta semana, programações religiosas e culturais em homenagem a Ogum e São Jorge, com atividades voltadas à fé, à ocupação dos espaços públicos e ao enfrentamento do racismo religioso. Em Paulista, o Ilê Asé Omo Ogundê promove a Caminhada de Ogum nos dias 23 e 26 de abril, enquanto, no Recife, a Tenda de Umbanda Pai Francisco realiza a 57ª Procissão de São Jorge, reunindo adeptos de religiões de matriz africana e participantes de outras tradições.

A programação em Paulista inclui distribuição de feijoada, roda de diálogo, cortejo pelas ruas e apresentações musicais em homenagem a Ogum, orixá associado à guerra, ao trabalho e à abertura de caminhos nas religiões de matriz africana. A iniciativa também busca dar visibilidade às tradições de terreiro e discutir episódios de intolerância religiosa.

Idealizada pelo Bàbálorixá Hypolito de Ogum, junto ao Bàbákekerê Dácio de Oxalá Tàlàbí, a caminhada integra um conjunto de ações voltadas ao enfrentamento da violência contra comunidades de terreiro. O Ilê Asé Omo Ogundê já foi alvo de ataques de intolerância, o que, segundo os organizadores, reforça a necessidade de ocupação dos espaços públicos.

“Estar na rua é essencial. Durante muito tempo tentaram esconder a gente, silenciar nossas práticas, mas a gente existe e sempre existiu. A caminhada é uma forma de dizer isso com força, com beleza, com cultura. É também um momento de conscientização, porque muita gente ainda não conhece, ainda tem preconceito. Então quando a gente ocupa a rua, a gente também educa, mostra quem a gente é e fortalece nossa comunidade”, afirma Hypolito de Ogum.

Nesta quinta-feira (23), a programação começa ao meio-dia com a distribuição de feijoada no terreiro. Às 18h, será realizada a roda de diálogo “Racismo Religioso: Reconhecer, Nomear, Denunciar”, com participação de especialistas e lideranças religiosas. O encontro pretende orientar sobre canais de denúncia e mecanismos de proteção jurídica, além de promover o debate sobre estratégias de enfrentamento à discriminação.

No domingo (26), a Caminhada de Ogum terá concentração a partir das 14h30, na Praça do Casarão, no Centro de Paulista, com saída prevista para as 15h. O cortejo seguirá até o terreiro, reunindo grupos culturais, comunidades de terreiro e moradores.

Durante o percurso, participam o Balé de Ogum, o Afoxé Oxalá Adê N’La, o Maracatu Oyá Inã e o Maracatu Encanto do Pina. Ao final, o público será recebido com apresentações do Afoxé Povo de Ogunté e o evento “Samba pra Ogum”, com artistas convidados.

Procissão de São Jorge

No Recife, a 57ª Procissão de São Jorge é organizada pela Tenda de Umbanda Pai Francisco, sob condução do babalorixá Pai Messias de Ogum. A iniciativa convida praticantes das religiões de matriz africana e fiéis de outras crenças a participarem do ato público de devoção.

A procissão sairá da Rua das Moças, nº 897, no bairro Arruda, Zona Norte do Recife, às 18h,