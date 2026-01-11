Celebração das Águas de Oxalá volta a acontecer em Olinda após dois anos

A 48° edição das Águas de Oxalá aconteceu neste domingo (11), em frente à Igreja do Bonfim, em Olinda. O cortejo religioso é um dos mais tradicionais do município e voltou a acontecer após dois anos

Babalorixá Pai Jorge de Bessem conduziu a celebração pela primeira vez (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

Olinda voltou a celebrar as Águas de Oxalá após dois anos. Neste domingo (11), em frente à Igreja do Bonfim, a 48° edição do evento reuniu fé, ancestralidade e cultura, homenageando Tatá Raminho de Oxóssi, fundador da celebração na cidade, falecido em 2024. A tradição abre o calendário carnavalesco do município.

Mais de 10 mil pessoas estiveram nas ruas de Olinda, na tarde deste domingo (11), para acompanhar o cortejo, segundo a coordenação do evento. A celebração – a primeira após a morte de Raminho – reuniu baianas, ogans, afoxés, grupos culturais e lideranças religiosas em um ritual que reforçou a mensagem de paz para o ano que se inicia, proteção para o carnaval e prosperidade para as famílias.

“É um momento muito especial porque eu estou na sucessão do Tatá Raminho de Oxóssi, o idealizador, o fundador de tudo isso aqui. Eu só tenho a agradecer a toda essa população olindense por render essa homenagem a Oxalá, principalmente a Tatá Raminho de Oxóssi, o grande idealizador de tudo”, disse o babalorixá Pai Jorge de Bessem, que conduziu a celebração.

Pai Jorge compartilhou o sentimento de retomar a celebração e reforçou o legado deixado por Raminho de Oxóssi.

“Primeiro vem a tristeza, porque Pai Raminho é Pai Raminho. Para nós é Pai Raminho. É emocionante. Mas estamos aqui na fé de Deus e Oxalá, e vamos seguir o legado de Pai Raminho”, declarou.

Lavagem

Na celebração, a escadaria da Igreja do Bonfim recebeu uma lavagem simbólica em homenagem a Oxalá, divindade associada a Jesus Cristo no sincretismo religioso católico. A solenidade teve concentração às 15h, com a lavagem das escadarias realizada por volta das 16h40.

“A lavagem da escadaria é uma simbologia que já estamos há 48 anos fazendo. Começou no terreiro de Pai Raminho de Oxóssi e tomou essa proporção aqui. Oxalá é o deus da verdade, é o deus da criação. Toda essa população aqui é toda criação de Oxalá. A mensagem que eu deixo é de paz, prosperidade, união e todas as nações. Vamos todos juntos”, compartilhou Pai Jorge.

A benção da celebração foi conjunta com o Padre Maurício Diniz, da Igreja do Bonfim. Ele reforçou a mensagem da paz.

“Nesse momento, nós queremos pedir a benção de Deus para todas as pessoas que aqui estão diante da nossa igreja do Senhor do Bonfim. Vamos pedir que Deus abençoe nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Pedir a nosso Senhor Jesus Cristo, o príncipe da paz, que possa levar a paz a tantas nações que estão sofrendo. Graças a Deus, nós estamos aqui na paz, na felicidade”, disse.

O cortejo teve início às 17h, partindo da Igreja do Bonfim em direção à Roça, casa oficial das Águas de Oxalá, onde o evento foi encerrado.

Sobre as Águas de Oxalá

A cerimônia das Águas de Oxalá é uma das celebrações mais tradicionais do calendário cultural e religioso de Olinda, marcando a abertura do calendário carnavalesco. O clássico evento acontece sempre no primeiro domingo após o Dia de Reis, 6 de janeiro.

A solenidade reafirma o respeito à diversidade religiosa, ao diálogo inter-religioso e às tradições de matriz africana. O tema da 48° edição foi “Inclusão, fé e ancestralidade”.

Diferente de outras edições, a celebração deste domingo (11) foi realizada sem fogos de artifício. Em substituição, uma chuva simbólica de papel branco e prata marcou o momento final do ritual.

