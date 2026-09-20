Ônibus é incendiado durante protesto neste sábado na BR-101 no Ibura

Veículo da linha Barro/Prazeres estava com passageiros quando foi interceptado por manifestantes; ninguém ficou ferido

Ônibus da empresa Metropolitana ficou totalmente destruído (Foto: Divulgação/PRF)

Um ônibus foi incendiado na noite deste sábado (19), na BR-101 Sul, na altura da Vila dos Milagres, no Ibura, Zona Sul do Recife. O protesto já estava acontecendo quando um ônibus da linha 216, da empresa Metropolitana, que faz o percurso Barro/Prazeres, foi parado.

O veículo, que estava com passageiros, foi interceptado pelos manifestantes, que determinaram que o motorista e os passageiros descessem. Em seguida, o ônibus foi incendiado. Nínguem ficou ferido.

O protesto era realizado nas duas vias da rodovia, provocando a interdição do trânsito no local.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Pernambuco (Sintro-PE), o ônibus seguia o destino quando foi parado pela população que realizava a mobilização na rodovia.

“Mais um ônibus que foi incendiado. O sindicato veio ao local para defender o rodoviário e a sua integridade física”, explicou a direção do sindicato em um vídeo.

Ainda segundo o Sintro-PE, o motorista deverá conversar com a psicóloga da empresa na segunda-feira (21). “Não é fácil passar por uma situação dessa”, pontuou a entidade.

Segundo informações preliminares o motivo do protesto teria sido contra uma ação policial ocorrida durante o período da tarde, na Vila dos Milagres. Até a publicação desta matéria, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) não havia informado se o protesto teria sido motivado por uma ação policial.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), disse que por volta das 19h, foi acionada para o protesto. "De acordo com os manifestantes, o protesto foi devido à morte de um jovem da região", informou a nota da PRF.

Ainda de acordo com a polícia rodoviária a rodovia foi parcialmente liberada às 20h10 e totalmente liberada às 21h50.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado para atender à ocorrência. Segundo a corporação, uma viatura de combate a incêndio foi enviada ao local. Ao chegar, a equipe realizou o combate às chamas.

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