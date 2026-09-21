Centro universitário oferece serviços gratuitos à população durante semana de responsabilidade social

Programação acontece de segunda (21) a sexta-feira (25), na Imbiribeira, com consultas, oficinas, palestras e orientações gratuitas e e arrecadação de donativos para o Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer (GAC-PE)

Profissionais da Unit realizam atendimentos gratuitos durante a Semana de Responsabilidade Social, na Imbiribeira, no Recife (Divulgação)

A partir desta segunda-feira (21) serão oferecidos serviços gratuitos para a população no campus do Centro Universitário Tiradentes (Unit), localizado na Imbiribeira, Zona Sul do Recife. A programação inclui consultas médicas, palestras, oficinas, atividades educativas, orientações contábeis e fiscais, ações de saúde e atividades voltadas à população idosa.

A programação faz parte da Semana da Responsabilidade Social e deve atender cerca de 250 pessoas. Alguns serviços precisam de agendamento, enquanto outros serão realizados por ordem de chegada. A instituição também promove uma campanha de doação de sangue em parceria com o Hemope e arrecadação de donativos para o Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer (GAC-PE).

Confira a programação

Segunda-feira (21)

14h às 16h: ação educativa em saúde bucal para idosos e cuidadores e oficina sobre uso de celular, prevenção contra golpes online e segurança digital;

19h às 21h: roda de conversa sobre saúde mental e os impactos das atividades universitárias na vida dos estudantes.

Terça-feira (22)

8h às 11h: atividades lúdicas, motoras, cognitivas e funcionais para idosos e pessoas com alterações de memória, além de orientações para familiares e cuidadores;

9h às 11h: musicoterapia para adolescentes, adultos e idosos;

13h às 16h: consultas de pediatria, clínica e dermatologia, além de oficina para gestantes;

18h às 19h30: orientações fiscais e contábeis para pessoas físicas, MEIs e pequenos negócios;

19h às 21h: palestras sobre envelhecimento saudável, alimentação, longevidade e saúde mental da pessoa idosa.

Quarta-feira (23)

7h às 8h e 18h às 19h: jogo de perguntas e respostas, distribuição de brindes e arrecadação de doações para o GAC-PE;

9h às 11h30: quick massage, aromaterapia e auriculoterapia para colaboradores da instituição;

18h às 19h30: orientações fiscais e contábeis para pessoas físicas, MEIs e pequenos negócios;

À noite: higienização facial, avaliação inicial e orientações sobre cuidados com a pele.

Quinta-feira (24)

8h: campanha de doação de sangue em parceria com o Hemope;

em parceria com o Hemope; 14h às 17h: ação de educação alimentar e nutricional, roda de conversa sobre alimentação saudável e atendimentos nutricionais;

17h às 18h: ação de conscientização sobre câncer de pulmão e câncer de coração;

19h às 21h: palestra sobre prevenção e conscientização dos cânceres de coração e pulmão.

Atendimento gratuito é realizado durante a Semana de Responsabilidade Social da Unit, na Imbiribeira, no Recife (crédito: Divulgação)

Atendimentos de saúde

A programação conta ainda com parceria da Secretaria de Saúde do Recife, que disponibilizará atendimentos de clínica geral, pediatria, ginecologia e dermatologia.

Serviço

Local: Campus Unit-PE

Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, 3905, Imbiribeira, Recife

Período: 21 a 25 de setembro

Informações: WhatsApp (81) 99869-2945

