Mutirão promove limpeza, plantio e coleta de eletrônicos em praça de Olinda

Ação gratuita aconteceu neste sábado (19), em Santa Teresa, com atividades de limpeza, plantio de árvores, educação ambiental e descarte correto de resíduos

Resíduos são recolhidos e separados durante mutirão de limpeza realizado em praça de Olinda (Divulgação/REEECicle)

Um mutirão socioambiental foi realizado neste sábado (19), das 8h às 11h, na Praça Academia da Saúde, na Rua Duarte Coelho, em Santa Teresa, Olinda. A ação gratuita, promovida pelo projeto Planeta em Ação, reuniu voluntários, moradores, empresas parceiras e representantes do poder público em atividades de limpeza, revitalização, arborização e educação ambiental.

A mobilização ocorre em consonância com o Dia Mundial da Limpeza e também contará com um ponto para recebimento de resíduos eletroeletrônicos. A proposta é orientar a população sobre o descarte adequado de materiais que não devem ser colocados junto ao lixo comum.

Durante a manhã, foram realizadas ações de limpeza e organização da praça, coleta e separação de resíduos, plantio de árvores e espécies ornamentais, além da instalação de lixeiras e sinalização educativa.

Os moradores também receberam orientações sobre separação e descarte correto de resíduos. A mobilização contou com cerca de 15 voluntários, além da participação da comunidade e de outros interessados.

Para Sávio França, fundador da REEECicle, a ação também busca estimular a participação conjunta de moradores, organizações e empresas em iniciativas de preservação ambiental.

“Mais do que promover uma ação de limpeza, hoje tivemos a oportunidade de mobilizar pessoas e organizações em torno de uma causa que precisa fazer parte do nosso cotidiano: o cuidado com o meio ambiente. No Dia Mundial da Limpeza, unimos a Reeecicle a uma rede de ONGs em Olinda para mostrar que, quando sociedade civil, empresas e organizações trabalham juntas, conseguimos transformar atitudes em impacto real. A mudança começa com cada um de nós, mas ganha força quando fazemos juntos.”

Resíduos eletroeletrônicos serão recebidos

Um dos destaques da ação é a implantação de um ponto temporário para recebimento de resíduos eletroeletrônicos, que funcionará das 8h às 11h. Os materiais serão encaminhados para destinação ambientalmente adequada com apoio de parceiro habilitado.

A iniciativa pretende estimular o descarte correto de equipamentos e materiais eletrônicos, evitando que sejam destinados ao lixo comum e contribuindo para a reciclagem e a economia circular.

A expectativa é que o mutirão contribua para ampliar as áreas verdes, estimular o descarte adequado de resíduos e fortalecer a participação dos moradores na conservação dos espaços públicos.

A programação incluiu atividades voltadas ao público infantil, com desenhos, pinturas, dinâmicas sobre descarte correto e atividades relacionadas às árvores, à natureza e à conservação da praça.