Passageiros reclamam de atrasos e falta de informação após falha no metrô

A retomada das atividades da Linha Sul do Metrô do Recife aconteceu na manhã desta quinta-feira (17), após a interrupção do serviço provocada por um problema na rede elétrica aérea

Na manhã desta quarta, passageiros precisaram esperar pela retomada ou pegar ônibus (Mauricio Ferry/ DP Foto)

Usuários da Linha Sul do Metrô do Recife enfrentaram atrasos e falta de informação na manhã desta quinta-feira (17), após a interrupção do serviço provocada por um problema na rede aérea. A operação foi retomada às 10h57, com a circulação dos trens entre Recife e Cajueiro Seco. O primeiro trem com destino a Cajueiro Seco deixou a Estação Recife por volta das 11h05.

Quem chegou às estações durante a manhã precisou esperar pela retomada ou buscar alternativas, como ônibus. A falta de informação sobre a interrupção também foi alvo de reclamação dos passageiros.

Eduardo Henrique, 45 anos, auxiliar de serviços gerais, chegou à Estação Recife por volta das 10h20 e aguardou a liberação da Linha Sul. Ele trabalha em Prazeres e calcula que tenha acumulado cerca de 40 minutos de atraso. Ele contou que só soube do problema depois de chegar à estação e perguntar sobre os trens parados.

“Eu nem fazia ideia de que tinha quebrado. Se soubesse, já teria ido para o Barro e pegado o ônibus. Já estou com aproximadamente 40 minutos de atraso”, afirmou.

Segundo Eduardo, que utiliza a Linha Sul há mais de cinco anos, problemas no sistema são frequentes. Ele citou alagamentos em dias de chuva, goteiras, escadas rolantes sem funcionar, superlotação, intervalos longos e falta de ar-condicionado em parte dos vagões. “Eu acho que o metrô está precisando de uma melhoria urgente”, disse.

Segundo a CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos), em situações de interrupção na linha e outros imprevistos, a orientação é de que os usuários acompanhem as atualizações sempre pela imprensa, pela Ouvidoria ou pelas redes sociais oficiais (Instagram e Facebook).

A ouvidoria atende de segunda a sexta, das 8h às 17h pelo telefone (81) 2102-8580 ou pelo e-mail [email protected]. No horário em que a linha foi paralisada, portanto, o atendimento não estava disponível e só foi retomado na manhã seguinte. A CBTU informou que a página oficial da companhia no Facebook está temporariamente fora do ar devido ao período eleitoral.

Falha interrompeu Linha Sul

A Linha Sul estava sem funcionar desde a quarta-feira (16), depois que a rede aérea foi danificada no trecho entre as estações Largo da Paz e Imbiribeira. A CBTU informou que equipes trabalharam durante a noite e a manhã desta quinta para recuperar a estrutura. Com o reparo concluído, as estações afetadas foram reabertas e a circulação foi normalizada.

Gaspar Oliveira, 58 anos, também não sabia que o metrô estava fora de operação. Ele chegou à estação por volta das 10h30 antes da retomada e pretendia retornar para Prazeres. Como estava de folga, disse que recorreria ao ônibus caso a espera continuasse.

“Se demorar muito, eu vou pegar o ônibus. Senão, vou perder a minha folga”, afirmou. Para Gaspar, apesar do transtorno, problemas no sistema já não são uma surpresa. “Essas coisas sempre vêm acontecendo. Escada rolante quebra, dá problema na elétrica, dá problema nos metrôs”, relatou.

Valdemiro Silva, 56 anos, trabalha próxima da Estação Largo da Paz e também não tinha conhecimento prévio da interrupção. Com a retomada do serviço, ele conseguiu seguir normalmente para o trabalho.