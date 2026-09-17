Mesmo em queda, Grande Recife registra três tiroteios por dia em agosto, aponta Fogo Cruzado

Segundo levantamento do Fogo Cruzado, houve 110 tiroteios em agosto deste ano, número que representa uma queda de 14% em comparação ao mesmo período de 2025. Apesar disso, 82 pessoas morreram baleadas e outras 30 ficaram feridas

Do total, 18 pessoas foram baleadas em residências (Foto: Mariana Fabrício/ Arquivo DP)

O levantamento mensal do Instituto Fogo Cruzado aponta que, mesmo com uma redução de 14% em comparação a 2025, o mês de agosto registrou 110 tiroteios no Grande Recife, algo que representa cerca de três trocas de tiros por dia na região.

Ainda segundo o levantamento, ao menos 82 pessoas morreram baleadas e outras 30 ficaram feridas no mês de agosto no Grande Recife. Já no ano passado, houve 151 baleados, que deixaram 110 pessoas mortas e 38 feridas.

A capital pernambucana concentrou 29% das trocas de tiros no Grande Recife ao longo do mês de agosto deste ano, registrando 32 tiroteios, 25 mortos e 9 feridos. Olinda foi a segunda cidade da região com mais ocorrências, contabilizando 18 tiroteios, 9 mortos e 6 feridos.

Fechando o top-5 desse levantamento, estão: Jaboatão dos Guararapes (17 tiroteios, 11 mortos e 5 feridos), Paulista (13 tiroteios, 11 mortos e 1 ferido) e Cabo de Santo Agostinho (7 tiroteios, 7 mortos e 4 feridos).

De acordo com a coordenadora regional do Instituto Fogo Cruzado em Pernambuco, Ana Maria Franca, o quantitativo de três tiroteios por dia não pode ser normalizado no estado.

“Apesar da queda nos índices observada em agosto, os dados ainda nos trazem preocupação. Não podemos normalizar que ocorram três tiroteios por dia e que tantas pessoas sejam impactadas por essa violência. Os tiros em Pernambuco são endereçados. Quase sempre atingem uma ou mais pessoas. É preciso uma política de segurança pública que abandone os velhos métodos e passe a priorizar a proteção da sua população”, avaliou.

Bairros com mais tiroteios

Apesar do Recife registrar o maior número de tiroteios na Região Metropolitana, a cidade de Olinda concentra os bairros com mais troca de tiros. Segundo o levantamento, o bairro de Peixinhos foi o líder no mês de agosto, com 7 tiroteios, 2 mortos e 2 feridos.

O bairro de Salgadinho foi a segunda localidade com mais tiroteios em agosto, com 6 tiroteios e 5 mortos. Fechando os três, está o bairro de Paratibe, em Paulista, com 3 tiroteios e 3 mortos.

Com relação à capital pernambucana, o Alto de Santa Teresinha foi o bairro que registrou o maior quantitativo dessas ocorrências, com 3 tiroteios, 2 mortos e 5 feridos.

Características das vítimas baleadas

O levantamento aponta ainda que a maioria dos baleados são pessoas entre 18 e 59 anos, apesar de 11 adolescentes e um idoso terem sido atingidos por disparos de armas de fogo ao longo do mês de agosto.

Outra característica destacada no levantamento é o quantitativo de pessoas baleadas dentro de residências. Ao todo, foram 18 pessoas baleadas durante o oitavo mês do ano. Além disso, houve ainda o quantitativo de nove pessoas baleadas dentro de bares e duas atingidas em barbearias.

O que diz a SDS-PE

Por meio de nota, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) afirmou que o número de Mortes Violentas Intencionais (MVIs) estão em queda no estado.

Segundo os dados da pasta, entre janeiro e agosto deste ano, a retração alcançou os 12,6% em comparação com o mesmo período do ano passado. Dentro desse recorte, o Grande Recife registrou, segundo a SDS-PE, uma queda de 19%.

Além disso, a SDS-PE destacou que o combate à circulação de armas irregulares e ao crime organizado é uma das prioridades da política de segurança pública de Pernambuco, enfatizando a apreensão de mais de 22,5 mil armas de fogo no estado desde o início de 2023.