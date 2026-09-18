Trilha dos Holandeses de Itamaracá é reinaugurada e Coroa do Avião recebe investimento em melhorias

Intervenções inauguradas contemplam a Trilha dos Holandeses e Vila Velha, enquanto Ilhota Coroa do Avião ganhará requalificação orçada em R$ 7,3 milhões

Trilha dos Holandeses, em Vila Velha, recebeu obras de infraestrutura e melhorias no acesso (Foto: Arthur Mota/Seduh)

O Governo de Pernambuco e a Prefeitura de Igarassu anunciaram, nesta quinta (17) e sexta-feira (18), novas intervenções em dois pontos turísticos da Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte. As ações contemplam a infraestrutura e o acesso à Trilha dos Holandeses, na comunidade de Vila Velha, e a requalificação da Ilhota Coroa do Avião, com investimentos que somam cerca de R$ 8,8 milhões.

Trilha dos Holandeses recebe obras de infraestrutura

Entregues nesta sexta-feira (18), as obras na Trilha dos Holandeses e no acesso à comunidade de Vila Velha receberam investimento de R$ 1,5 milhão. A intervenção beneficia cerca de 500 moradores e também busca melhorar a circulação de visitantes na região do Rio Paripe.

Iniciada em agosto de 2025, a obra incluiu a recuperação e reconstrução da ponte de madeira em Porto Brasilis, sobre o Rio Paripe, que liga Vila Velha à Trilha dos Holandeses. Também foram realizados serviços de pavimentação em paralelepípedos, construção de muro de contenção e implantação de um sistema de drenagem.

A iluminação pública também foi modernizada. Por meio do programa Ilumina PE, foram instalados 18 pontos de iluminação ao longo da trilha, com substituição das antigas lâmpadas de mercúrio e sódio por equipamentos de LED.

A área reúne marcos relacionados ao período colonial pernambucano. Segundo o Governo de Pernambuco, a melhoria da infraestrutura busca conciliar a preservação do patrimônio histórico-cultural com o desenvolvimento do turismo e do ecoturismo na região.

Coroa do Avião terá requalificação de R$ 7,3 milhões

A Prefeitura de Igarassu assinou, na quinta-feira (17), a Ordem de Serviço para a requalificação da Ilhota Coroa do Avião. O projeto, realizado em parceria com o Governo de Pernambuco, prevê investimento de aproximadamente R$ 7,3 milhões.

As intervenções incluem melhorias no fornecimento de energia elétrica, com uma solução para a insuficiência dos geradores atualmente utilizados, além da implantação de um novo poço para abastecimento de água potável e sistema de dessalinização.

O projeto também prevê melhorias de acessibilidade e a construção de um convés elevado em formato de avião. A proposta é melhorar a infraestrutura utilizada por trabalhadores e turistas e reforçar a atividade turística no local.