Justiça dá guarda provisória de filho à ex-esposa de prefeito de Granito e fixa pensão de R$ 7 mil

Após denúncia de agressão publicada nas redes sociais da ex-esposa, Raila Miranda, no dia 30 de agosto, prefeito de Granito, George de Sidney, já estava proibido de se aproximar dela

George de Sidney está probido de se aproximar além dos 300 metros da ex-companheira (Reprodução/Redes Sociais)

A Justiça de Pernambuco concedeu a guarda unilateral provisória do filho de 7 anos do prefeito de Granito, George de Sidney, à ex-esposa dele, Raila Miranda. A decisão da juíza Jéssica de Oliveira Neumann, da Vara Única da Comarca de Bodocó, também determina que ela receba uma pensão de R$ 7 mil do ex-marido pelos próximos seis meses, período considerado suficiente para que ela se recoloque no mercado de trabalho.

A sentença acontece depois que Raila usou suas redes sociais, no dia 30 de agosto, para denunciar ter sido vítima de violência contra a mulher. Apesar de não citar o ex-marido no vídeo publicado, em que aparece com o pescoço ensanguentado, George de Sidney publicou, um dia depois, uma nota à imprensa em seu Instagram.



“Diante das informações que vêm sendo divulgadas envolvendo acusações de violência doméstica, esclareço que os fatos serão tratados exclusivamente pelas vias legais, com a serenidade e a responsabilidade que a situação exige”, disse o prefeito, na ocasião.



Ex-secretária de Cultura do município, Raila foi exonerada do cargo no dia 3 de agosto. De acordo com a ação que ensejou a decisão, ela se mudou para uma cidade próxima, onde o filho foi matriculado em outra escola.



A magistrada determinou ainda que a convivência do prefeito com o filho ocorra quinzenalmente, aos sábados ou domingos, das 9h às 17h, sem pernoite e com acompanhamento de uma terceira pessoa indicada pela mãe. A entrega e a devolução da criança também deverão ser feitas por uma pessoa intermediária, para evitar contato direto entre o ex-casal.



A decisão considera medidas protetivas de urgência já concedidas em favor de Raila. Entre as determinações está a proibição de que George se aproxime da ex-companheira, com limite de distância de 300 metros.



À Justiça, ela disse ter convivido em união estável com George desde abril de 2015. Os dois se casaram em julho de 2020, sob o regime de comunhão parcial de bens, e tiveram um filho, atualmente com 7 anos. Raila também relatou que a relação conjugal se deteriorou nos últimos 18 meses, culminando em graves episódios de violência psicológica, física e patrimonial perpetrados por George.



Celular



Raila também pediu o ressarcimento imediato de R$ 11.629 referente a um aparelho celular que, segundo ela, teria sido inutilizado por George. O pedido, contudo, ainda não foi concedido pela juíza, para quem a questão tem natureza patrimonial e indenizatória e deverá ser analisada após a apresentação da defesa e a produção das provas necessárias.



Também ficou para uma etapa posterior a análise dos pedidos de quebra dos sigilos fiscal e bancário do prefeito e da expedição de ofícios para órgãos como a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro). A ação analisada pela juíza trata de reconhecimento de união estável anterior ao casamento, divórcio, guarda, visitas, alimentos, partilha de bens e ressarcimento por danos materiais.



A decisão é provisória, foi tomada em análise de urgência e George de Sidney será citado para apresentar contestação no prazo de 15 dias. A reportagem do Diario de Pernambuco procurou a Prefeitura de Granito e o prefeito em busca de posicionamento sobre o caso, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto.

