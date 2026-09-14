Canal recebeu 6.092 denúncias em 2026, contra 2.815 no ano anterior; violência contra a mulher foi a categoria que mais avançou

Disque Denúncia registra aumento de 117% nas denúncias em Pernambuco (Cortesia/Disque Denuncia)

O número de denúncias recebidas pelo Disque Denúncia Pernambuco mais que dobrou em 2026. Foram 6.092 registros, contra 2.815 em 2025, um aumento de aproximadamente 117%. A ampliação do atendimento para 24 horas por dia é apontada como um dos fatores que contribuíram para o crescimento, por permitir que a população tivesse acesso ao serviço também durante a noite e a madrugada.

Entre os principais tipos de denúncia registrados neste ano estão os relacionados a substâncias entorpecentes, com 23% dos registros, seguidos por violência contra a mulher (19%), posse ilícita de arma de fogo (13%), crimes contra o meio ambiente (11%), violência contra criança e adolescente (8%), crimes contra o patrimônio (8%), violência contra o idoso (4%) e mortes violentas intencionais (3%).

Em 2025, o ranking era diferente. As denúncias sobre substâncias entorpecentes também lideravam, com 21%, seguidas por posse ilícita de arma de fogo (13%), crimes contra o meio ambiente (12%), crimes contra o patrimônio (10%), violência contra criança e adolescente (6%), violência contra a mulher (4%), violência contra o idoso (4%) e mortes violentas intencionais (2%).

Violência contra a mulher

O crescimento mais expressivo aparece justamente nos registros de violência contra a mulher. Em 2025, foram 124 denúncias desse tipo. Em 2026, o número chegou a 1.159, um aumento de aproximadamente 835%, com 1.035 registros a mais.

Com isso, a categoria passou da sexta posição no ranking de 2025, quando representava 4% das denúncias, para a segunda em 2026, correspondendo a 19% dos registros.

Os números também mostram uma mudança na participação desse tipo de ocorrência entre as denúncias recebidas pelo serviço. Para além das estatísticas, os registros representam situações relatadas por mulheres ou por pessoas que tiveram conhecimento dos casos e buscaram acionar a rede de proteção.

O Disque Denúncia recebe informações de forma anônima e faz o encaminhamento aos órgãos responsáveis pela apuração. O serviço funciona como uma ferramenta de participação da população na segurança pública, permitindo que informações sobre crimes e outras situações de risco sejam repassadas sem a necessidade de identificação do denunciante.

O crescimento da procura pelo serviço ocorre às vésperas do III Encontro Nacional das Centrais Disque Denúncia, que será realizado no Recife entre os dias 15 e 17 de setembro, na Escola Judicial de Pernambuco (ESMAPE).

O encontro reunirá representantes de centrais de diferentes estados para discutir o recebimento, o tratamento e o encaminhamento das denúncias, além do uso de tecnologia, da proteção do denunciante e da integração com os órgãos de segurança pública.

Ao todo, representantes de 21 estados e do Distrito Federal estão confirmados. A programação também terá debates sobre combate ao crime organizado, violência contra a mulher, participação social e estratégias para melhorar os resultados das centrais.

Como denunciar

As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone (81) 3719-4545. Durante o atendimento, o denunciante fornece informações sobre o fato, local, envolvidos e outras características que possam ajudar na apuração. Ao final, recebe um número de protocolo para acompanhar o encaminhamento.

Outra opção é o WhatsApp (81) 98256-4545. Pelo aplicativo, é possível enviar mensagens e também encaminhar fotos, vídeos, áudios, localização e outros materiais que possam contribuir para a investigação. Assim como no atendimento telefônico, o denunciante recebe um protocolo.

Nos dois canais, não é necessário se identificar para repassar as informações.

