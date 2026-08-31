Prefeito suspeito de agredir ex-companheira é desfiliado do PT

Partido dos Trabalhadores (PT) disse que recebeu o pedido de desfiliação do prefeito de Granito, George de Sidney, suspeito de agredir a ex-companheira

George de Sidney, prefeito de Granito, no Sertão do Araripe (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um dia após a ex-primeira-dama de Granito, no Sertão pernambucano, denunciar ter sido vítima de agressões do prefeito da cidade, George de Sidney, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras (PT) anunciou a desfiliação do político. A medida foi publicada nas redes sociais na tarde desta segunda-feira (31).

No texto, o PT afirmou que o próprio George de Sidney pediu desfiliação, enquanto o partido encaminhava um processo ético-disciplinar urgente. A apuração do caso também foi defendida.

Além disso, o PT repudiou a violência contra a mulher e manifestou solidariedade à ex-companheira de George de Sidney, Raila Miranda.

“A dignidade e os direitos das mulheres são princípios e valores do Partido dos Trabalhadores. Esse caso não será esquecido e encontrará nesta direção todo o empenho necessário para que haja uma resposta exemplar em defesa da vida e dos direitos das mulheres”, destacou o PT.

Confira a nota na íntegra:

“Nota Pública

O PT Pernambuco repudia a violência contra a mulher

A Direção Estadual do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco repudia, com veemência, toda e qualquer forma de violência contra as mulheres. Manifestamos nossa solidariedade à vítima diante das denúncias de agressão física e violência patrimonial envolvendo o prefeito de Granito, George de Sidney.

Diante da gravidade das acusações, a direção partidária recebeu seu pedido de desfiliação enquanto encaminhava, em regime de urgência, processo ético-disciplinar. São urgentes a apuração dos fatos e a adoção das providências cabíveis pelos órgãos de Justiça, assim como as medidas necessárias para assegurar a proteção imediata às vítimas, mulher e criança.

A violência contra a mulher é uma das mais duras expressões da estrutura patriarcal que contamina a sociedade, atenta diariamente contra a vida das mulheres e precisa ser combatida com urgência e firmeza. É preciso romper com a naturalização da ideia de posse sobre as mulheres e combater a cultura de impunidade que permite a perpetuação dessa violência.

A dignidade e os direitos das mulheres são princípios e valores do Partido dos Trabalhadores. Esse caso não será esquecido e encontrará nesta direção todo o empenho necessário para que haja uma resposta exemplar em defesa da vida e dos direitos das mulheres.

Recife, 31 de agosto de 2026

Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras

Diretório Estadual de Pernambuco PT/PE”, divulgou.

Relembre

Ex-primeira-dama de Granito, Raila Miranda denunciou ter sido vítima de violência contra mulher em vídeo divulgado nas redes sociais no domingo (30). Segundo afirma, as agressões aconteceram há pouco mais de 20 dias dentro da própria casa.

Apesar de o vídeo não informar quem praticou o ato de violência, o prefeito George de Sidney publicou uma nota à imprensa no dia seguinte para se defender do caso.

"Esclareço que os fatos serão tratados exclusivamente pelas vias legais, com a serenidade e a responsabilidade que a situação exige", disse.

Nas imagens divulgadas, é possível ver hematomas no rosto e cortes na parte de trás da cabeça da vítima. Ainda de acordo com Raila Miranda, o filho de sete anos presenciou as agressões.

A ex-primeira-dama também afirma sofrer violência patrimonial. Ainda conforme Raila Miranda, as agressões aconteceram após o término do relacionamento.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que tomou conhecimento do caso e já entrou em contato com a vítima. As diligências foram iniciadas para apurar os fatos e adotar as medidas cabíveis. O caso está sob a coordenação da Delegacia de Granito.

