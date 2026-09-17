Polícia Civil cumpre quatro mandados de prisão por homicídio e estupro de vulnerável na Zona da Mata

Operação foi realizada de forma simultânea em Gameleira, Vitória de Santo Antão, Cortês e Palmares; quatro homens, entre 18 e 35 anos, foram presos preventivamente

Os envolvidos foram encaminhados para audiência de custódia e permanecem à disposição da Justiça (Foto: Reprodução/Vídeo PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia de Gameleira, cumpriu, em uma ação integrada, quatro mandados de prisão preventiva por homicídio e estupro de vulnerável na Zona da Mata de Pernambuco. As diligências ocorreram de forma simultânea nos municípios de Gameleira, Vitória de Santo Antão, Cortês e Palmares.

As ordens judiciais foram cumpridas contra quatro homens, com idades entre 18 e 35 anos.

Três dos mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Palmares, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), no âmbito de investigações relacionadas a homicídios qualificados.

A quarta prisão foi realizada em cumprimento a um mandado expedido pela Vara Única da Comarca de Cortês, do TJPE, relacionado a uma investigação pelo crime de estupro de vulnerável.

Após as prisões e a adoção dos procedimentos legais, os envolvidos foram encaminhados para audiência de custódia e permanecem à disposição da Justiça.

A ação foi realizada sob a chefia do delegado Fábio Castro, com apoio das Delegacias de Ribeirão, Xexéu, Barreiros e Cortês, além do 10º Batalhão da Polícia Militar (10º BPM).