Novas áreas de lazer, esporte e cultura ampliam opções para frequentadores do Parque Jaqueira

Espaço para apresentações culturais ao ar livre integra novo complexo com quatro quadras esportivas, estruturas para escalada e boulder; a inauguração acontece na tarde desta quinta-feira (17)

Novas áreas de lazer, esporte e cultura ampliam opções para frequentadores da Jaqueira, no bairro das Graças (Maurício Ferry/DP Fotos)

Quem já tem o Parque da Jaqueira como destino para caminhar, levar as crianças ou praticar atividades físicas passa a ter uma nova opção de lazer a partir desta quinta-feira (17). Um anfiteatro com capacidade para cerca de 80 pessoas será aberto ao público junto com quatro novas quadras esportivas e estruturas para escalada e boulder. Todas as áreas são de uso gratuito. A abertura acontece às 15h.

Além do uso livre, os frequentadores também poderão realizar o agendamento dos espaços para atividades em horários específicos, conforme a disponibilidade e as regras de utilização. A novidade é vista como uma oportunidade de ampliar o uso do parque e reunir diferentes gerações em atividades de esporte, cultura e convivência. A aposentada Ana Reis, de 63 anos, esteve no local acompanhada do neto de oito anos e aprovou a chegada dos novos equipamentos.

“A expectativa são as melhores possíveis. Só vem agregar. A população precisa, independentemente da idade”, afirmou.

Ana conta que costuma ir ao parque com o neto e vê a ampliação das áreas como uma forma de aumentar as opções para quem já utiliza o espaço. “Vem agregar opção de lazer, opção de cultura, aprendizado, crescimento. O mundo atual é isso: buscar ter qualidade de vida”, disse.

O anfiteatro ao ar livre foi pensado para receber apresentações de teatro, dança, música, ensaios e outras atividades artísticas. O espaço poderá ser utilizado gratuitamente por artistas, grupos e frequentadores, tanto por meio do uso espontâneo quanto mediante agendamento para atividades programadas em horários específicos.

Para o funcionário público Humberto Araújo, de 46 anos, que estava no local com as crianças, a nova estrutura ajuda a ampliar o público da Jaqueira.

“O Parque da Jaqueira contempla gerações e, com esse novo espaço, ele vai poder atender tanto a parte infantil como adolescentes, para poder também curtir o ambiente”, afirmou.

Segundo ele, o anfiteatro também poderá aproximar as famílias de apresentações culturais. “Ele consegue agora atingir diversas áreas, diversos gostos, e isso é bastante importante”, disse.

Além do anfiteatro, o novo complexo reúne quatro quadras: duas de futebol de barrinha, uma de basquete 3x3 e uma quadra de areia multiuso, que poderá receber vôlei, futevôlei, beach tennis e outras modalidades. As quadras são de uso gratuito e também poderão ser agendadas para atividades em horários específicos, de acordo com a disponibilidade.

Também foram instaladas estruturas destinadas à escalada (inclusive na modalidade boulder), com acesso gratuito. Os novos equipamentos ampliam as possibilidades para adolescentes e jovens, além das áreas já destinadas a crianças, caminhadas, corridas e outras atividades.

As novas estruturas se somam a equipamentos entregues recentemente, como o novo parque infantil e a pista de Pump Track, voltada para bicicletas, skate, patins e outras práticas sobre rodas. O tobogã Foguetão também foi reaberto após serviços de manutenção e pintura.

Mais obras pela frente

A nova área faz parte do Masterplan e dos compromissos de investimento previstos no contrato de concessão privada. Até o fim deste ano, a Jaqueira terá recebido cerca de R$ 20 milhões em investimentos da empresa Viva Parques. Considerando também os parques Santana Ariano Suassuna, Dona Lindu e Apipucos Maximiano Campos, serão R$ 56 milhões investidos desde o início da parceria.

As intervenções ainda não terminaram. Estão em implantação novos banheiros com acessibilidade e fraldário, restaurante, quiosques, novos caminhos e operações gastronômicas.

Área substitui antiga pista de bicicross

A nova estrutura foi construída na área onde funcionava a pista de bicicross do Parque da Jaqueira, equipamento que existia havia cerca de 40 anos e foi demolido pela Viva Parques em janeiro deste ano. A retirada da pista gerou questionamentos e uma disputa judicial sobre a intervenção.

Em julho, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) ajuizou uma Ação Civil Pública pedindo a suspensão das intervenções na área da antiga pista. A 20ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital (Habitação e Urbanismo) argumentou que o contrato de concessão previa a manutenção da pista e não sua demolição ou substituição.

Na ação, o MPPE pediu que novas intervenções físicas na área fossem suspensas, incluindo obras para instalação de equipamentos gastronômicos, comerciais ou outros usos. Também solicitou que Prefeitura do Recife e concessionária não realizassem alterações no equipamento sem adequação contratual, observância da legislação urbanística e participação popular.

A promotoria também pediu a abertura de procedimento administrativo pela Prefeitura para apurar possíveis descumprimentos do contrato de concessão. O MPPE sugeriu multa de R$ 50 mil por dia em caso de descumprimento das medidas e atribuiu à causa o valor de R$ 6 milhões.

O caso também ocorre em meio a discussões sobre o uso de bicicletas nos parques administrados pela Viva Parques. Em reportagem publicada anteriormente pelo Diario, a Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife (Ameciclo) relatou restrições à circulação de bicicletas na Jaqueira. A concessionária, por sua vez, negou que haja restrição às bicicletas convencionais e afirmou que as limitações são destinadas a equipamentos motorizados, como bicicletas elétricas e patinetes elétricos, por questões de segurança.

