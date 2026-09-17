O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (16), nas proximidades do Sítio Tiririca, em São João, no Agreste de Pernambuco

Colisão entre motocicletas deixa três mortos em São João, no Agreste de Pernambuco (Reprodução/Instagram)

Uma colisão entre duas motocicletas deixou três pessoas mortas na noite desta quarta-feira (16), nas imediações do Sítio Tiririca, em São João, no Agreste de Pernambuco. As vítimas foram identificadas como Anderson Monteiro Constantino, Maria do Socorro Monteiro da Silva, de 48 anos, e José Cavalcante da Silva, de 62 anos.

Segundo informações repassadas à polícia, Anderson conduzia uma Yamaha YBR Factor 150 e estava acompanhado da mãe, Maria do Socorro. Ambos seguiam para Garanhuns. Já José pilotava uma Honda CB 500 e estaria voltando de uma viagem a Juazeiro do Norte, seguindo com destino a Maceió (AL), onde residia.

Ainda conforme os relatos, Anderson teria tentado uma ultrapassagem quando houve a colisão frontal.

Com o impacto, Anderson e José morreram no local. Maria do Socorro chegou a ser encaminhada em estado grave para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado.

A Polícia Militar de Pernambuco esteve no local e realizou o isolamento da área para os trabalhos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). Após perícia do Instituto de Criminalística (IC), os corpos foram recolhidos e encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência registrada como acidente de trânsito com vítima fatal está sob a responsabilidade da 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns.

“De acordo com as informações iniciais, duas motocicletas colidiram frontalmente. Dois homens, cujas idades não foram confirmadas, morreram no local. Uma mulher de 48 anos foi socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos”, afirmou.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

