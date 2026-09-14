Entrega realizada nesta segunda-feira (14), inclui 101 veículos para a Polícia Militar, sendo cinco da Patrulha Maria da Penha, e 44 para a Polícia Civil; PM também recebeu quatro caminhões truck

Pernambuco recebe 149 novas viaturas para renovação de frota das polícias (Maurício Ferry/DP Fotos)

Um total de 149 viaturas foi entregue na manhã desta segunda-feira (14) para reforçar as frotas das polícias Militar e Civil de Pernambuco. Destas viaturas, 101 veículos foram destinados à Polícia Militar, incluindo cinco viaturas para a Patrulha Maria da Penha, e 44 para a Polícia Civil. A PM também recebeu quatro caminhões do tipo truck.



Os veículos serão distribuídos entre a capital, Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão. Segundo o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, desde o início da atual gestão houve um aumento de 38% na frota da Polícia Militar e de 10% na Polícia Civil.

“Veículos novos são veículos que quebram menos, estão mais disponíveis para atendimento das ocorrências. Com isso, a gente dá mais condição de trabalho para as polícias e isso se transforma em mais segurança”, afirmou.

A entrega faz parte de um processo de renovação da frota das forças de segurança. De acordo com Alessandro, o Estado já chegou à metade da substituição dos veículos previstos e a expectativa é concluir a renovação até dezembro de 2026.

“Até o final do ano, renovação completa. Isso só não é feito de uma única vez porque quem fabrica o veículo não tem condições técnicas de entregar tudo no mesmo momento”, explicou.

Além da renovação dos veículos, o governo estadual também destaca o reforço no efetivo das forças de segurança. Segundo o secretário, Pernambuco já soma mais de R$ 2 bilhões em investimentos na segurança pública.

O secretário também relacionou os investimentos aos resultados recentes dos indicadores criminais. Segundo ele, o Estado registra atualmente as menores taxas de homicídios e roubos, com uma média de 50% menos roubos registrados ao longo do ano em comparação com os mesmos meses do ano passado.

Novas entregas estão previstas até o fim do ano para a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Científica.

Na Polícia Civil, os 44 veículos entregues integram o processo de substituição da frota utilizada pelas equipes de investigação e operações. O delegado-geral Filipe Monteiro destacou que a corporação tem ampliado as ações de repressão qualificada.

“A gente tem investido muito nessas operações de repressão qualificadas, que é o que a gente faz de melhor: as investigações mais robustas”, afirmou.

Segundo Monteiro, a renovação contempla veículos da capital, Região Metropolitana, Agreste, Zona da Mata e Sertão. Além da substituição dos veículos antigos, a Polícia Civil terá um incremento superior a 10% na frota.

Na Polícia Militar, as novas viaturas serão distribuídas por diferentes regiões de Pernambuco. O Comandante-geral, coronel Ivanildo Torres destacou que a renovação deve melhorar o tempo de resposta das equipes e oferecer melhores condições de trabalho aos policiais.

“Uma viatura boa, a gente consegue ter uma velocidade no atendimento, ter uma prestação de serviço ainda melhor”, afirmou.

Segundo ele, a entrega contempla a substituição das viaturas da Região Metropolitana e de parte da frota do interior. A expectativa da PM é que toda a frota seja renovada até o fim do ano.

