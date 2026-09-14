Protesto fecha trecho da BR 407 em Petrolina

Cerca de 100 manifestantes esão no local pedindo melhoria no abastecimento de água na região de Uruás, zona rural de Petrolina

Protesto fecha rodovia 407, em Petrolina (Foto: Divulgação/PRF)

Moradores da região de Uruás, na zona rural de Petrolina (PE), bloquearam o KM 88 da BR-407, na manhã desta segunda-feira (14). A manifestãção é contra a falda d'água na região.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 100 manifestantes colocaram pneus atravessados na pista impedindo a passagem de veículos.

A equipe do Diario de Pernambuco entrou em contato com a Compesa. Até a publicação dessa matéria não foi enviada nota.



