Estudantes de Escola Técnica Estadual em Olinda fazem protesto por melhorias na estrutura

De acordo com os alunos, a escola tem sofrido com falta de água, alimentos e com a suposta ausência frequente do gestor da unidade

Escola Técnica Estadual Chico Science, em Olinda (Reprodução/Google Street View)

Na última sexta-feira (11), estudantes da Escola Técnica Estadual Chico Science, em Olinda, no Grande Recife, realizaram um protesto para reivindicar melhorias estruturais na unidade de ensino. De acordo com os alunos, a escola tem sofrido com falta de água, de alimentos e com a suposta ausência frequente do gestor da unidade.

Em uma nota publicada nas redes sociais, os estudantes disseram que são contra atos de vandalismo e que eventuais comportamentos inadequados devem ser apurados. Também mencionam como problemas da escola a situação dos banheiros e da iluminação, além de relatos de assédio.

"Os problemas da escola não começaram ontem. Há muito tempo enfrentamos questões como falta de água e alimentação, problemas de higiene, banheiros, manutenção, iluminação e infraestrutura, além de relatos de possíveis situações de assédio e comportamentos inadequados que precisam ser tratados e apurados com seriedade", diz trecho da nota dos alunos.

Em comunicado, a Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) informou que 'após o recesso escolar do meio do ano, a Compesa alterou o cronograma de abastecimento de água da escola, que passou a ocorrer uma vez por semana'. "Para garantir o abastecimento da unidade e evitar impactos no calendário letivo, a SEE, em conjunto com a gestão escolar, tem reforçado o fornecimento com o encaminhamento de caminhões-pipa", informa a secretaria.

"Em relação à alimentação escolar, a pasta esclarece que não há falta de merenda na unidade. O cardápio ofertado aos estudantes segue os padrões estabelecidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), garantindo a oferta da alimentação conforme as diretrizes do programa", continua a SEE.

"A SEE informa também que convocou uma reunião com representantes dos estudantes da unidade, equipe gestora e a Gerência Regional de Educação (GRE) Metropolitana Norte para tratar das demandas apresentadas pela comunidade escolar e alinhar os devidos encaminhamentos necessários", finaliza a nota.