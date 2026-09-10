Estudantes protestam em frente à Reitoria da UFPE por melhorias nas casas estudantis

Estudantes se concentram em frente à Reitoria da UFPE durante protesto por melhorias nas condições das casas estudantis (Reprodução/ Instagram @mcevive)

Estudantes realizaram um protesto em frente à Reitoria da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Cidade Universitária, no Recife, nesta quinta-feira (10). O ato, que começou durante a tarde, foi encerrado por volta das 19h30. A mobilização foi organizada pelo Movimento de Casas Estudantis (MCE) e reuniu moradores das residências universitárias e estudantes que participam do 47º Encontro Nacional de Casas de Estudantes, realizado na capital pernambucana.

Durante a mobilização, os estudantes apresentam uma carta com reivindicações à universidade. Entre as principais demandas estão melhorias nas condições de segurança e alimentação das casas estudantis, além da ampliação ou revisão dos benefícios destinados aos alunos que dependem das moradias para permanecer na universidade.

Segundo os estudantes, parte dos moradores é de outros estados e enfrenta dificuldades para arcar com os custos de permanência no Recife. O movimento afirma que os benefícios recebidos atualmente não seriam suficientes para cobrir as despesas de quem depende da assistência estudantil.

Estudantes relatam dificuldade para serem recebidos

“Durante o nosso encontro, nós temos um ato pacífico e político para reivindicar melhoria na situação das casas dos estudantes daqui do estado. No entanto, encontramos a Reitoria dessa forma, de portas fechadas e sem querer atender o público”, afirmou Isis Ricardo, estudante de Direito da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).

A presença de policiais militares e seguranças no local foi criticada por Isis, que é representante da Secretaria Nacional de Casas de Estudantes. O depoimento dela foi veiculado em um vídeo publicado nas redes sociais da Residência Universitária da UEFS e do Movimento de Casas de Estudantes. Os manifestantes não conseguiram apresentar o documento com as reivindicações.

“Nesse momento, a gente criou uma carta para apresentar ao reitor da universidade, ou ao vice-reitor, ou a qualquer instância da universidade que possa nos responder, e estamos encontrando um ambiente hostil, portas fechadas, a presença da Polícia Militar e a presença de seguranças”, declarou.

Isis também criticou a forma como, segundo ela, a mobilização estaria sendo tratada pela instituição. “É assim que os reitores que não estão ao lado dos estudantes pensam, tentando transformar a nossa narrativa de luta em uma narrativa de algazarra”, disse.

Durante o protesto, o trânsito na faixa local da BR-101, ao lado do viaduto da Reitoria, foi interrompido em alguns momentos pelos manifestantes, que carregavam faixas e cartazes.

UFPE foi procurada

A reportagem procurou a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) para obter um posicionamento sobre o protesto, as reivindicações apresentadas pelos estudantes e o relato de que a Reitoria estaria fechada durante a manifestação.

Até a publicação desta matéria, não houve resposta da instituição. Caso a universidade se pronuncie, o posicionamento será acrescentado ao texto.

