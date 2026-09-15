° / °
Vida Urbana
Droga

Mais de 40 mil pés de maconha são erradicados no Sertão pernambucano

A plantação foi encontrada na zona rural do município de Betânia, no Sertão de Pernambuco

Diario de Pernambuco

Publicado: 15/09/2026 às 14:35

Seguir no Google News

Toda a cannabis será incinerada no próprio local/Foto: Reprodução/Vídeo da PMPE

Toda a cannabis será incinerada no próprio local (Foto: Reprodução/Vídeo da PMPE)

Uma operação conjunta de policiais militares do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI) e da Polícia Federal, deflagrada na manhã desta terça-feira (15), localizou e erradicou um plantio de maconha com aproximadamente 41 mil pés, na zona rural do município de Betânia, no sertão pernambucano.

As equipes chegaram à plantação ilícita graças a informações repassadas por agentes da Polícia Federal.

Toda a cannabis será incinerada no próprio local. Até o momento, ninguém foi preso. O caso está sob responsabilidade da delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada.

Veja também:

Federal , Maconha , Mil , Militar , PEs , PF , Plantação
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP