Mais de 40 mil pés de maconha são erradicados no Sertão pernambucano

A plantação foi encontrada na zona rural do município de Betânia, no Sertão de Pernambuco

Toda a cannabis será incinerada no próprio local (Foto: Reprodução/Vídeo da PMPE)

Uma operação conjunta de policiais militares do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI) e da Polícia Federal, deflagrada na manhã desta terça-feira (15), localizou e erradicou um plantio de maconha com aproximadamente 41 mil pés, na zona rural do município de Betânia, no sertão pernambucano.

As equipes chegaram à plantação ilícita graças a informações repassadas por agentes da Polícia Federal.

Toda a cannabis será incinerada no próprio local. Até o momento, ninguém foi preso. O caso está sob responsabilidade da delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada.