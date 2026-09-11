Cerca de 180 quilos de maconha são apreendidos no município de Abreu e Lima

Polícia Militar estima u, prejuízo de aproximadamente R$ 2,7 milhões para o tráfico. Ninguém foi preso

Droga foi encontrada dentro de uma residência no bairro de Caetés III (Foto: Divulgação/PMPE)

Durante uma ação no bairro de Caetés III, em Abreu e Lima, no Grande Recife, policiais militares da Radiopatrulha apreenderam, nesta quinta-feira (10), aproximadamente 180 quilos de maconha, entre flores e material prensado. Segundo a Polícia Militar, a carga foi avaliada em cerca de R$ 2,7 milhões. Ninguém foi preso.

As equipes realizavam rondas ostensivas na localidade quando receberam informações de que um indivíduo estaria armazenando entorpecentes em uma residência. Ao chegarem ao endereço, os policiais visualizaram um suspeito, que fugiu ao perceber a aproximação do policiamento e deixou cair um tablete de maconha.

O efetivo iniciou o acompanhamento, mas o suspeito conseguiu escapar pelos fundos do imóvel. Durante a vistoria na residência, os policiais localizaram o restante da carga de maconha, avaliada em aproximadamente R$ 2,7 milhões.

Uma balança comercial, que seria utilizada para a pesagem do entorpecente, também foi apreendida.

Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Paulista, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.