Julgamento de Alexandre de Moraes no STF: veja horário e como assistir ao vivo

Sessão extraordinária desta terça-feira (15) decide se abre investigação contra o ministro no caso Banco Master

Moraes tinha interesse de se pronunciar antes da próxima sessão plenária, inicialmente prevista para esta quinta (10) (Bruno Peres/Agência Brasil)

Em uma decisão inédita na história da Corte, o Supremo Tribunal Federal (STF) decide nesta terça-feira (15) se abrirá um inquérito contra um integrante do próprio tribunal. A partir das 10h, a sessão plenária extraordinária julgará a possível abertura de investigação sobre o ministro Alexandre de Moraes no âmbito do caso Banco Master, que envolve o ex-banqueiro e ex-acionista majoritário da instituição, Daniel Vorcaro.

Onde assistir ao vivo ao julgamento do STF

A transmissão da sessão no Plenário do STF começa às 10h (horário de Brasília) e poderá ser acompanhada ao vivo pelos seguintes canais:

TV aberta e fechada: TV Justiça;

Rádio: Rádio Justiça;

Internet: Canal oficial do STF no YouTube.

Assista no YouTube do STF

Como será o começo da sessão

A reunião terá início com a leitura do relatório pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin. Na sequência, a palavra será aberta para a manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, seguida pelas sustentações orais.

Até o momento, o tribunal não confirmou se a defesa de Moraes será realizada por um advogado constituído ou se o próprio ministro fará sua sustentação pessoalmente perante os colegas de Plenário.