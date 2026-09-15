Julgamento de Alexandre de Moraes no STF: veja horário e como assistir ao vivo
Sessão extraordinária desta terça-feira (15) decide se abre investigação contra o ministro no caso Banco Master
Publicado: 15/09/2026 às 07:43
Moraes tinha interesse de se pronunciar antes da próxima sessão plenária, inicialmente prevista para esta quinta (10) (Bruno Peres/Agência Brasil)
Em uma decisão inédita na história da Corte, o Supremo Tribunal Federal (STF) decide nesta terça-feira (15) se abrirá um inquérito contra um integrante do próprio tribunal. A partir das 10h, a sessão plenária extraordinária julgará a possível abertura de investigação sobre o ministro Alexandre de Moraes no âmbito do caso Banco Master, que envolve o ex-banqueiro e ex-acionista majoritário da instituição, Daniel Vorcaro.
Onde assistir ao vivo ao julgamento do STF
A transmissão da sessão no Plenário do STF começa às 10h (horário de Brasília) e poderá ser acompanhada ao vivo pelos seguintes canais:
- TV aberta e fechada: TV Justiça;
- Rádio: Rádio Justiça;
- Internet: Canal oficial do STF no YouTube.
Assista no YouTube do STF
Como será o começo da sessão
A reunião terá início com a leitura do relatório pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin. Na sequência, a palavra será aberta para a manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, seguida pelas sustentações orais.
Até o momento, o tribunal não confirmou se a defesa de Moraes será realizada por um advogado constituído ou se o próprio ministro fará sua sustentação pessoalmente perante os colegas de Plenário.