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Acompanhe: Podcast Futebol Diario entrevista Leonardo Lacerda, ex- presidente do conselho do Sport

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Raphael Brasil

Publicado: 15/09/2026 às 07:16

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Leonardo Lacerda, ex-presidente do conselho do Sport/Reprodução/Internet

Leonardo Lacerda, ex-presidente do conselho do Sport (Reprodução/Internet)

Nesta terça-feira (15), a bancada do Futebol Diario recebe Pedro Leonardo Lacerda, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Sport Club do Recife.

O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.

Futebol Diario , podcast , Sport
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