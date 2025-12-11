PRF apreende 180 kg de queijo coalho transportado sem refrigeração e nota fiscal

Apreensão do queijo coalho aconteceu durante blitz no posto da PRF de Cruzeiro do Sul, em Sertânia

Carga de queijo coalho estava sendo levada para venda na Paraíba (DIVULGAÇÃO/PRF)

Uma carga de 180 kg de queijo coalho transportada sem refrigeração, e sem nota fiscal, foi apreendida, nesta quarta-feira (10), durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 232, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a PRF, os policiais rodoviários realizavam uma blitz no posto da PRF de Cruzeiro do Nordeste, quando abordaram um furgão. Ao verificar o interior do veículo, foi encontrado um isopor com dezenas de barras de queijo sem refrigeração e sem a documentação fiscal.

O motorista disse que havia adquirido o queijo em Venturosa, no Agreste, para ser comercializado em Sumé, na Paraíba, um percurso de cerca de 150 km.

O queijo foi encaminhado à Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária (Adagro), para adotar as medidas cabíveis.