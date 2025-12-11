° / °
PRF apreende 180 kg de queijo coalho transportado sem refrigeração e nota fiscal

Apreensão do queijo coalho aconteceu durante blitz no posto da PRF de Cruzeiro do Sul, em Sertânia

Diario de Pernambuco

Publicado: 11/12/2025 às 07:44

Carga de queijo coalho estava sendo levada para venda na Paraíba/DIVULGAÇÃO/PRF

Uma carga de 180 kg de queijo coalho transportada sem refrigeração, e sem nota fiscal, foi apreendida, nesta quarta-feira (10), durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 232, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a PRF, os policiais rodoviários realizavam uma blitz no posto da PRF de Cruzeiro do Nordeste, quando abordaram um furgão. Ao verificar o interior do veículo, foi encontrado um isopor com dezenas de barras de queijo sem refrigeração e sem a documentação fiscal.

O motorista disse que havia adquirido o queijo em Venturosa, no Agreste, para ser comercializado em Sumé, na Paraíba, um percurso de cerca de 150 km.

O queijo foi encaminhado à Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária (Adagro), para adotar as medidas cabíveis.

 

