Frevo tem programação gratuita no Recife durante setembro; confira agenda

Paço do Frevo promoveu atividades especiais para celebrar o Dia Nacional do Frevo e mantém oficinas, vivências e apresentações gratuitas ao longo do mês

Apresentação musical fez parte da programação especial do Paço do Frevo em celebração ao Dia Nacional do Frevo (Weslly Gomes/DP foto)

O frevo segue movimentando o Recife durante o mês de setembro com uma programação gratuita que reúne oficinas, apresentações musicais, vivências e atividades de valorização da cultura pernambucana. As ações estão sendo realizadas até o final do mês pelo Paço do Frevo para marcar o Dia Nacional do Frevo, celebrado nesta terça-feira (14).

Para comemorar a data, o museu realizou no fim da tarde desta terça uma apresentação com música e dança. Ao logo do dia, também foram feitas visitas guiadas à exposição “Frevo Vivo”.

A programação especial começou no dia 11 de setembro, com a 5ª edição da Feira no Corre do Frevo, feira de empreendedorismo carnavalesco feminino. O público também participou de uma vivência de dança com Patrícia Fernandes e de um set musical com a DJ Boneka.

No último sábado (12), a agenda contou com a oficina “Passo a Paço”, voltada para o frevo de bloco e conduzida pelo maestro Rafael Marques. O dia também teve apresentações de frevo ao vivo com os Clarins de Olinda, a Orquestra Paranampuká, a Cia. Abre-Alas e vivências musicais com Márcio Rastaman e de dança com Rafaela Severo.

Arrastão do Frevo reuniu blocos no Bairro do Recife

O principal momento da programação aconteceu no domingo (13), com o tradicional Arrastão do Frevo. A partir das 17h, a Orquestra Malassombro abriu a programação no palco montado em frente ao Paço do Frevo.

Na sequência, os blocos Eu Acho É Pouco e Minhocão de Olinda saíram da Avenida Rio Branco, às 17h30, em cortejo pelas ruas do Bairro do Recife, até o encontro em frente ao museu.

Confira os próximos eventos gratuitos

19 de setembro – Passo a Paço

Das 10h às 12h, o público poderá participar de uma oficina prática de frevo de bloco com o maestro Rafael Marques, no Paço do Frevo.

20 de setembro – Desvendando Mestras e Mestres

A partir das 15h, o projeto recebe uma atividade com o Mestre da Meia-Noite, no Paço do Frevo.

23 de setembro – Observatório do Frevo + Coité

Às 15h, o público poderá participar da atividade com o tema “Festas negras no Pernambuco oitocentista”, também no Paço do Frevo.

25 de setembro – Frevo às Cegas

Das 9h às 12h, será realizada uma vivência voltada para pessoas com deficiência visual ou baixa visão. A atividade acontece no Instituto de Cegos Antônio Pessoa de Queiroz.

25 de setembro – Hora do Frevo

Ainda no dia 25, às 12h, o Paço do Frevo recebe o projeto Hora do Frevo, com apresentação de Lucas Andrade.

Como participar

Todos os eventos são gratuitos. As inscrições também são gratuitas e podem ser realizadas por meio do link disponível na bio do Instagram do Paço do Frevo.

