Caruaru celebra Nossa Senhora das Dores com procissão nesta terça-feira (15)

Feriado da padroeira terá programação religiosa ao longo do dia; comércio, shoppings e bancos terão horários diferenciados

Catedral Nossa Senhora das Dores, em Caruaru (Foto: Reprodução/Diocese de Caruaru)

Caruaru, no Agreste de Pernambuco, celebra nesta terça-feira (15) o dia de sua padroeira, Nossa Senhora das Dores. A data será marcada pela tradicional procissão pelas ruas da cidade. O comércio local funcionará em horário diferenciado, enquanto as agências bancárias estarão fechadas.

Neste ano, a Festa da Padroeira tem como tema “Faça-se em mim segundo a tua palavra”, trecho do Evangelho de Lucas que destaca a fé e a entrega de Maria.

Nesta segunda-feira (14), será realizado o último dia da novena na Catedral Nossa Senhora das Dores. O encerramento da noite contará com um show de evangelização do cantor William Sanfona.

Na terça-feira (15), dia da padroeira, a programação começa às 6h, com o Ofício de Laudes Solene, cantado pelos seminaristas do Seminário Nossa Senhora das Dores.



Às 7h, será celebrada uma missa presidida pelo padre Everson Fontes Fonseca, pároco do Sagrado Coração, em Aracaju, Sergipe. Às 10h, a Missa Solene será presidida por Dom André Vital Félix da Silva, bispo diocesano de Limoeiro do Norte, no Ceará.



No período da tarde, haverá uma missa às 15h, presidida pelo padre José Marconni Barbosa, pároco de São Cristóvão, em Arcoverde.



Às 16h30, terá início a procissão com a imagem de Nossa Senhora das Dores. O cortejo sairá pela Avenida Rio Branco, seguirá pela Rua Frei Caneca, Avenida Rui Barbosa, Rua Gonçalves Dias e Avenida Agamenon Magalhães. Em seguida, os fiéis retornarão à Catedral pela Avenida Rio Branco.



Após a procissão, às 17h30, será celebrada a última missa da programação, presidida por Dom Dulcênio Fontes de Matos, bispo diocesano de Campina Grande, na Paraíba.



Veja o que abre e fecha em Caruaru

Comércio de rua: poderá funcionar durante o feriado. As lojas que desejarem abrir deverão solicitar autorização ao sindicato.



Caruaru Shopping: funcionará em horário normal nesta terça-feira (15).



Shopping Difusora: as lojas e os quiosques funcionarão das 11h às 20h. A praça de alimentação e as opções de lazer também seguirão esse horário. O cinema funcionará de acordo com a programação do Planet Cinemas.



Bancos: as agências bancárias estarão fechadas para atendimento ao público durante o feriado de Nossa Senhora das Dores.

