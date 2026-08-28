Mulher é morta a tiros na frente de casa em Petrolina, no Sertão de Pernambuco

O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (27), na Rua Padre Cícero, no bairro João de Deus, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco

Viatura da Polícia Civil de Pernambuco (Foto: Ascom/PCPE)

Uma mulher de 52 anos, identificada como Francisca Pinto de Souza, foi assassinada a tiros na noite desta quinta-feira (27), na Rua Padre Cícero, no bairro João de Deus, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. Conforme as informações repassadas à polícia, a vítima era testemunha no processo que apura o assassinato do próprio filho.

De acordo com o relato do marido aos agentes, a vítima estava na calçada da residência quando um suspeito em uma motocicleta se aproximou e efetuou diversos disparos de arma de fogo.

Mesmo atingida pelos disparos, Francisca ainda tentou correr para dentro de casa, mas caiu no quintal e, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu sem chance de socorro.

Ainda segundo o relato do marido, a vítima vinha recebendo ameaças de morte desde fevereiro de 2026, quando o filho foi executado. À polícia, a família informou que as ameaças estariam ligadas à participação de Francisca como testemunha no processo judicial que investiga o homicídio.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso, registrado como homicídio consumado, está sob a responsabilidade da 25ª Delegacia de Polícia de Homicídios.

“A vítima, uma mulher de 52 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo em sua residência e foi a óbito no local. Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e a motivação. As investigações seguem por meio da 25ª DPH”, afirmou.

