Discussão termina com jovem morto a facadas e outro ferido em Caruaru

O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (9), na Rua Presidente Geisel, na Vila Kennedy, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Uma das vítimas foi socorrida para o Hospital Regional do Agreste

Hospital Regional do Agreste (HRA) (Divulgação/SES-PE)

Uma discussão terminou com um jovem morto e outro ferido na tarde desta quarta-feira (9), na Rua Presidente Geisel, na Vila Kennedy, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Silvano da Silva Costa, de 19 anos, foi atingido por golpes de faca e morreu no local.

De acordo com as informações iniciais, Silvano estava acompanhado de Cláudio Vinicius Nascimento Pedrosa, de 24 anos, e de outro homem quando teve início uma discussão entre os três. Durante o conflito, Silvano acabou sendo esfaqueado. Cláudio foi agredido com golpes de faca e precisou ser levado para o Hospital Regional do Agreste (HRA).

O terceiro homem envolvido deixou o local após as agressões. Ainda não há informações sobre o que teria provocado a discussão.

A Polícia Militar de Pernambuco realizou o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo do jovem foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso registrado como homicídio consumado e tentativa de homicídio está sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídios de Caruaru.

“A vítima fatal, um homem de 19 anos, e a vítima da tentativa, um outro homem de 24 anos, foram encontradas com perfurações de arma branca, em via pública, no bairro Kennedy, em Caruaru. Uma delas já se encontrava em óbito”, afirmou a corporação.

As diligências seguem até o esclarecimentodo caso.