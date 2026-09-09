Vereador de Caruaru xinga feirantes de "arruaceiros" após protesto contra mudança de local

Vereador Wagner do Santa Rosa, de Caruaru, criticou manifestação contra transferência das feiras do Paraguai e do Importado para o setor da Fundac

Vereador de Caruaru, Wagner do Santa Rosa (Foto: Reprodução/Instagram)

O vereador Wagner do Santa Rosa (PDT) chamou de “arruaceiros” os feirantes que protestaram durante o desfile cívico de 7 de Setembro, em Caruaru, no Agreste. A declaração foi feita na terça-feira (8), durante discurso na tribuna da Câmara Municipal, após os comerciantes realizarem o ato contra a proposta de transferência das feiras do Paraguai e do Importado para o setor da Fundac.

Durante o desfile, os trabalhadores levaram cartazes e faixas e se posicionaram em frente ao palanque das autoridades, onde estava o prefeito Rodrigo Pinheiro (PSD). A manifestação ocorreu enquanto agremiações e turmas de escolas desfilavam pela avenida.

Os feirantes gritaram palavras de ordem e cobraram respostas sobre a permanência do espaço onde trabalham atualmente, no Parque 18 de Maio.

Ao comentar o episódio na Câmara, Wagner afirmou que a manifestação não teria sido direcionada a Rodrigo Pinheiro ou a grupos políticos, mas ao público que acompanhava o desfile.

“Na avenida não era Rodrigo Pinheiro desfilando, não. Não tinha grupo político, não. Era o povo de Caruaru, eram crianças e adolescentes acompanhadas dos pais. Tem escola que fica o ano todo ensaiando para estar ali."

"E uma dúzia de arruaceiros, comandada por essa droga do mal que estava lá, assumindo a culpa, vaiando as escolas, vaiando as crianças, vaiando os PCDs", complementou.

A mobilização dos comerciantes ocorreu durante as discussões sobre a retirada dos feirantes da área atualmente ocupada no Parque 18 de Maio. A categoria é contrária à transferência para o setor da Fundac e cobra uma definição sobre o futuro do espaço utilizado como local de trabalho.

O impasse envolve ainda questões relacionadas à destinação do terreno após pedido de reintegração de posse solicitada pelo Sesc. A possibilidade de transferência dos comerciantes vem sendo discutida pela categoria e pelo poder público.

Durante o protesto de 7 de Setembro, o grupo ocupou parte da avenida durante a passagem das delegações e direcionou críticas ao prefeito e às autoridades presentes no palanque.

Em nota, a Feira do Importado de Caruaru repudiou as falas do vereador e afirmou que realizou um protesto pacífico exigindo direitos ao "trabalho e permanência no local."

O Diario de Pernambuco entrou em contato com o vereador Wagner do Santa Rosa e aguarda retorno.