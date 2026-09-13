Com carro roubado, dupla bate em outros quatro veículos durante fuga e é presa em Paulista

Os dois homens foram presos por policiais militares do 17º BPM, nas proximidades do Shopping North Way, em Paulista

Pistola, com munições, foi apreendida com os suspeitos (PMPE/Divulgação)

Dois homens foram presos, na noite do último sábado (12), por suspeita de roubo de veículo, dano e lesão corporal, em Maranguape I, Paulista, no Grande Recife.

A prisão foi realizada por policiais militares do 17º BPM, que receberam a informação da ocorrência e localizaram o automóvel nas proximidades do Shopping North Way, dando início a um acompanhamento.

Durante a fuga, os suspeitos colidiram com três veículos e uma motocicleta, momento em que o motociclista se feriu. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Miguel Arraes.

A dupla foi presa após colidir com um poste e ser alcançada pelos agentes. Com os dois homens, foi apreendido um revólver calibre .32, com cinco munições, sendo duas intactas e três deflagradas. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Plantão do Paulista para as medidas cabíveis.