Apac prevê chuva em Pernambuco neste fim de semana; confira a previsão do tempo

Veja previsão do tempo no Grande Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão neste sábado (12) e domingo (13)

Chuva atinge bairros do Recife (RAFAEL VIEIRA/DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê chuva para o Grande Recife neste sábado (12) e domingo (13). O boletim mais recente do órgão indica a possibilidade de precipitação também para a Zona da Mata Sul e para o Agreste no sábado (12). Já o Sertão pernambucano deve ter um fim de semana parcialmente nublado, sem expectativa de chuva.

Confira a previsão detalhada por região:

Grande Recife

Com céu parcialmente nublado, a Região Metropolitana deve registrar pancadas de chuva isoladas, de intensidade fraca, nos períodos da manhã e da noite deste sábado (12). A temperatura máxima pode chegar a 29 °C, e a mínima, a 22 °C.

Já no domingo (13), a previsão indica chuva fraca e isolada no período da madrugada e nas primeiras horas da manhã.

Mata Norte

Na Zona da Mata Norte, o cenário é de céu parcialmente nublado a claro, sem chuva ao longo do fim de semana. A temperatura máxima alcança 31 °C, e a mínima fica em 21 °C.

Mata Sul

A Mata Sul terá pancadas de chuva de intensidade fraca na manhã deste sábado (12). O céu permanece parcialmente nublado, com temperatura máxima de 29 °C e mínima de 21 °C.

No domingo (13), a previsão aponta céu parcialmente nublado a claro, sem ocorrência de chuva durante o dia.

Agreste

Para o Agreste pernambucano, a previsão indica dia parcialmente nublado, com chuva fraca e isolada neste sábado (12). As temperaturas variam entre 16 °C e 34 °C.

No domingo (13), o céu estará parcialmente nublado, sem registro de chuva.

Sertão

Com variação de parcialmente nublado a claro, o Sertão não deve registrar precipitações durante o fim de semana. Os termômetros marcam entre 15 °C e 35 °C.