Apac prevê chuva em Pernambuco neste fim de semana; confira a previsão do tempo
Veja previsão do tempo no Grande Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão neste sábado (12) e domingo (13)
Publicado: 12/09/2026 às 11:49
Chuva atinge bairros do Recife (RAFAEL VIEIRA/DP)
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê chuva para o Grande Recife neste sábado (12) e domingo (13). O boletim mais recente do órgão indica a possibilidade de precipitação também para a Zona da Mata Sul e para o Agreste no sábado (12). Já o Sertão pernambucano deve ter um fim de semana parcialmente nublado, sem expectativa de chuva.
Confira a previsão detalhada por região:
Grande Recife
Com céu parcialmente nublado, a Região Metropolitana deve registrar pancadas de chuva isoladas, de intensidade fraca, nos períodos da manhã e da noite deste sábado (12). A temperatura máxima pode chegar a 29 °C, e a mínima, a 22 °C.
Já no domingo (13), a previsão indica chuva fraca e isolada no período da madrugada e nas primeiras horas da manhã.
Mata Norte
Na Zona da Mata Norte, o cenário é de céu parcialmente nublado a claro, sem chuva ao longo do fim de semana. A temperatura máxima alcança 31 °C, e a mínima fica em 21 °C.
Mata Sul
A Mata Sul terá pancadas de chuva de intensidade fraca na manhã deste sábado (12). O céu permanece parcialmente nublado, com temperatura máxima de 29 °C e mínima de 21 °C.
No domingo (13), a previsão aponta céu parcialmente nublado a claro, sem ocorrência de chuva durante o dia.
Agreste
Para o Agreste pernambucano, a previsão indica dia parcialmente nublado, com chuva fraca e isolada neste sábado (12). As temperaturas variam entre 16 °C e 34 °C.
No domingo (13), o céu estará parcialmente nublado, sem registro de chuva.
Sertão
Com variação de parcialmente nublado a claro, o Sertão não deve registrar precipitações durante o fim de semana. Os termômetros marcam entre 15 °C e 35 °C.