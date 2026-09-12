Homem é baleado por policiais militares durante abordagem na Pedra de Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho

Segundo PM, o homem teria resistido a uma abordagem preventiva a veículo realizada por policiais

Homem foi socorrido para uma unidade de saúde da região (Divulgação)

Um homem foi baleado por policiais militares durante uma abordagem na região de Pedra de Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho, na tarde da última quinta-feira (10). De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizaram uma abordagem preventiva a um veículo quando o indivíduo resistiu e tentou subtrair a pistola de um dos policiais.

Ao tentar tomar a arma, o indivíduo ficou ferido e foi socorrido para uma unidade de saúde da região. A Polícia Civil de Pernambuco, através do DHPP - Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul, informou que registrou a ocorrência como resistência e lesão corporal decorrente de intervenção policial. O caso é investigado pela 14ª DPH.

Por sua vez, a Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social instaurou um Procedimento Preliminar para coletar as informações necessárias à instauração de processo administrativo. O procedimento terá o objetivo de apurar sob o aspecto ético-disciplinar, se houve conduta irregular dos militares.