Parada da Diversidade terá bloqueios no trânsito de Boa Viagem neste domingo

Avenida Boa Viagem será interditada nas proximidades do Parque Dona Lindu das 7h às 18h; CTTU recomenda uso do transporte público

Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, será palco da 25ª Parada da Diversidade neste domingo (13) (Marina Torres/DP Foto)

A realização da 25ª Parada da Diversidade, neste domingo (13), vai provocar mudanças no trânsito de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Para garantir a circulação e a segurança durante o evento, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montará uma operação especial com bloqueios e desvios nas vias próximas ao Parque Dona Lindu.

A principal interdição ocorrerá na Avenida Boa Viagem, no trecho entre os cruzamentos com as ruas João Cardoso Aires e Engenheiro Zael Diógenes. O bloqueio está previsto para acontecer das 7h às 18h, com liberação gradual das vias conforme a dispersão do público.

Confira os desvios

Motoristas que estiverem vindo de Piedade, Candeias ou do Litoral Sul pela Avenida Boa Viagem deverão acessar a Rua João Cardoso Aires. A partir do local, haverá duas possibilidades de trajeto.

Uma das opções é seguir pela Avenida Marechal Juarez Távora, Rua Rio Azul, Avenida Desembargador José Neves e Avenida Dom João VI, com acesso à Via Mangue.

Outra alternativa é entrar à direita na Rua Pedro Paes Mendonça e continuar pela Rua Félix de Brito e Melo até a Avenida Conselheiro Aguiar.

Para quem precisar retornar à Avenida Boa Viagem, a orientação é seguir pela Rua João Cardoso Aires, acessar a Rua Sá e Souza e, posteriormente, entrar à direita na Rua Capitão Zuzinha, que permite o retorno à avenida.

Durante o evento, agentes e orientadores da CTTU estarão nos pontos de bloqueio para organizar o tráfego, orientar motoristas e pedestres e acompanhar a circulação nas áreas próximas à Parada da Diversidade.

A autarquia recomenda que o público chegue com antecedência e, se possível, evite utilizar carro para acessar o evento. As opções indicadas são transporte coletivo, táxi ou veículos de aplicativo.

Em caso de dúvidas ou necessidade de informações sobre a operação de trânsito, a CTTU pode ser acionada pelo telefone 0800.081.1078.