Ônibus pega fogo na Avenida Agamenon Magalhães, no bairro do Derby

A ocorrência aconteceu na tarde desta sexta-feira (11), em frente à Praça do Derby, no sentido Boa Viagem. O veículo fazia a linha Beberibe - Derby e ninguém ficou ferido

Ônibus da linha Beberibe-Derby ficou destruído após pegar fogo na Avenida Agamenon Magalhães, no Derby, nesta sexta-feira (11) (Karol Rodrigues/DP Foto)

Um ônibus da Transportadora Globo, que operava na linha 720 - Beberibe/Derby, pegou fogo na tarde desta sexta-feira (11), na Avenida Agamenon Magalhães, na altura da Praça do Derby, na área central do Recife. Entre 15 e 20 passageiros estavam no veículo, além do motorista. Todos conseguiram desembarcar com segurança e não houve registro de feridos.

Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o motorista relatou que viu uma centelha seguida de uma fumaça branca na região do motor. Diante da situação, ele abriu as portas para permitir a saída dos passageiros e tentou apagar as chamas com o extintor do próprio ônibus.

“Ele fala que viu uma centelha e viu a fumaça branca e, de imediato, tentou tomar a solução. Abriu as portas para os passageiros saírem”, relatou o representante do Corpo de Bombeiros presente no local, com base no relato do motorista.

Ainda segundo o representante da corporação, o motorista tentou controlar o incêndio com o extintor, mas as chamas já estavam avançadas quando a tentativa foi feita.

O incêndio ocorreu no sentido Sul, em direção a Boa Viagem, próximo a uma parada de ônibus. A estrutura também foi atingida pelas chamas e ficou danificada.

Parada de ônibus é isolada

O Corpo de Bombeiros isolou a parada atingida e orientou a população a não permanecer próxima ao local por questões de segurança. Parte da estrutura metálica ficou solta após o incêndio.

“Pedimos para a população não ficar próxima à parada devido à questão de energia e também à estrutura metálica, já que há ferros soltos”, explicou o representante do Corpo de Bombeiros.

A CTTU informou que presta apoio às equipes do Corpo de Bombeiros e que a faixa exclusiva para ônibus está interditada no trecho onde o veículo permanece. Agentes de trânsito foram deslocados para monitorar a circulação e orientar os condutores.

Empresa vai investigar causas

Em nota, a Transportadora Globo informou que todos os passageiros desembarcaram com segurança e que uma equipe da empresa foi enviada ao local para prestar o suporte necessário.

A empresa afirmou que ainda não é possível determinar o que provocou o incêndio. Uma perícia técnica será realizada nos próximos dias para apurar as causas.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, e não houve registro de vítimas.